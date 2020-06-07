«Показан при развитии цитокинового шторма»: Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения осложнений от COVID-19

Министерство здравоохранения России зарегистрировало ещё один препарат для лечения осложнений, вызванных COVID-19. «Левилимаб» показан пациентам с тяжёлым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — состояние, при котором в ходе иммунного ответа организм атакует собственные клетки. Изначально препарат создавался для лечения ревматоидного артрита, однако из-за механизма действия его включили в клинические испытания в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало ещё один препарат для лечения COVID-19 — «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»).

Как сообщается на сайте ведомства, это второй препарат, зарегистрированный по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением правительства от 3 апреля 2020 года №441, регулирующим особенности обращения лекарственных средств в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС.

«Препарат показан пациентам с тяжёлым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм», — говорится в сообщении ведомства.

Цитокиновый шторм, или гиперцитокинемия, представляет собой избыточную воспалительную реакцию организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, лёгочной ткани, к тяжёлому течению инфекции с возможным летальным исходом.

В частности, он может возникнуть, если у пациента повышен уровень интерлейкина 6 (IL-6), стимулирующего иммунный ответ. «Левилимаб» — один из препаратов, позволяющих ингибировать IL-6.

Предотвращение развития цитокиного шторма крайне важно при лечении COVID-19, подчеркнули в Минздраве.

«Левилимаб» производит российская биотехнологическая компания Biocad. Гендиректор компании Дмитрий Морозов, с которым RT общался в мае, тогда пояснил, что изначально препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита.

«Но так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — рассказал он RT.

Морозов подчеркнул, что «Левилимаб» является полностью оригинальной разработкой и предназначен для подкожного введения.

«Полностью молекулы сделаны в нашей компании, это не копия, не дженерик и не аналог», — уточнил он.

Специалисты компании в рамках клинических испытаний взаимодействовали с Центральной клинической больницей Управделами президента России.

«Наши коллеги разработали собственный режим применения этого препарата и начали его применять, исходя из клинической картины. Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начали применять на опережение», — рассказал Морозов.

Стоит отметить, что препарат на стадии клинических испытаний уже применялся в больницах, поскольку его исследования как лекарства от ревматоидного артрита уже доказали, что он не опасен для человека.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в разговоре с RT отметил, что когда вирус проникает в организм, происходит реакция, называемая неспецифической защитой. При ней выделяется большое количество провоспалительных медиаторов, которые направлены на борьбу с вирусом, в частности, интерлейкин 6.

«Но у людей старшего поколения этот механизм так быстро развивается, что невозможно его тормозить для того, чтобы начали формироваться антитела. Противовирусных препаратов недостаточно, потому что они убивают вирус, но не помогают формировать антитела. А иммунный ответ всегда должен проходить в две фазы: первая это неспецифическая, а затем специфическая. И получается, что этих медиаторов становиться так много, что начинается некроз. Тогда и происходит цитокиновый шторм — состояние, когда иммунитет пожирает собственные ткани. В таких случаях вводятся специальные препараты, которые подавляют синтез этих медиаторов воспаления», — пояснил эксперт.

В мае медики Тверской областной больницы, принявшие участие в съёмках фильма Антона Красовского «Выжить после ИВЛ», также пояснили, что цитокиновый шторм представляет собой резкий рост цитокинов — молекул, регулирующих иммунный ответ организма. Это приводит к атаке иммунитета на клетки собственного организма. Именно в таком состоянии в учреждение поступили многие тяжёлые пациенты с диагнозом COVID-19.

В таких случаях пациенту также может помочь препарат «Актемра» (Тоцилизумаб) — средство против васкулита крупных сосудов. Механизмы действия этого вещества и «Левилимаба» идентичны. В больнице отметили, что препарат наиболее эффективен, если ввести его заранее, до наступления критического состояния.

Так как гиперцитокинемия является одним из распространённых осложнений при заболевании COVID-19, с начала пандемии ряд зарубежных стран начали использовать помогающие при данном состоянии препараты для лечения больных коронавирусом пациентов. Так, Национальная комиссия по здравоохранению Китая в марте в обновлённых рекомендациях по лечению заболевания указала, что тоцилизумаб может применяться при лечении тяжёлых пациентов с высоким уровнем IL-6 и обширным поражением легких. Пекин включил препарат в клинические исследования с участием около 200 испытуемых с COVID-19.

Также в марте итальянское издание La Republica со ссылкой на местных врачей сообщило, что у пациентов с COVID-19 наблюдаются положительные результаты терапии тоцилизумабом. Как сообщил врач-инфекционист одной из больниц в Неаполе Винченцо Монтесаркио, медучреждения страны запросили одобрение данного варианта терапии COVID-19 Итальянским агентством по лекарственным средствам (AIFA).