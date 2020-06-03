Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

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Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, министерство утвердило седьмую версию методических рекомендаций по лечению заболевания.

В частности, в документе представлены новые схемы лечения COVID-19 с применением новых лекарств. 

Ранее Минздрав России одобрил препарат против коронавируса «Авифавир».

В реестре лекарственных средств уточняется, что торговое наименование препарата — «Авифавир», а международное непатентованное (или группировочное, или химическое) наименование — фавипиравир.

13 мая РФПИ и группа компаний «ХимРар» сообщили о первых промежуточных положительных результатах клинического исследования фавипиравира у пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.

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