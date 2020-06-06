Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Препарат показан пациентам с тяжёлым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса...» — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что предотвращение развития цитокинового шторма является крайне важным при лечении коронавирусной инфекции.

Ранее Минздрав России одобрил препарат против коронавируса «Авифавир».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил президенту России Владимиру Путину, что «Авифавир» будет бесплатным в России в рамках ОМС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить