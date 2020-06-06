Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Препарат показан пациентам с тяжёлым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса...» — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что предотвращение развития цитокинового шторма является крайне важным при лечении коронавирусной инфекции.

Ранее Минздрав России одобрил препарат против коронавируса «Авифавир».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил президенту России Владимиру Путину, что «Авифавир» будет бесплатным в России в рамках ОМС.