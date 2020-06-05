В РФПИ сообщили, что препарат «Авифавир» будет бесплатным по ОМС
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Дмитриев сообщил, что этот препарат «уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС».
«Мы также проводим испытания для лечения данным препаратом на амбулаторной основе», — цитирует РИА Новости Дмитриева.
Ранее Минздрав России одобрил препарат против коронавируса «Авифавир».
В реестре лекарственных средств уточняется, что торговое наименование препарата — «Авифавир», а международное непатентованное (или группировочное, или химическое) наименование — «Фавипиравир».
13 мая РФПИ и группа компаний «ХимРар» сообщили о первых промежуточных положительных результатах клинического исследования фавипиравира у пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News рассказал о мерах, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.