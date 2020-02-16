В КНР запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

Короткая ссылка
В восточной китайской провинции Чжэцзян запустили в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективно в борьбе с новым типом коронавируса.
В КНР запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление правительства города Тайчжоу в соцсети WeChat.

Отмечается, что 15 февраля препарат «Фавэйлавэй» (прежнее название — Favipiravir, или «Фапилавэй»), который разработан фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, «официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок».

В правительстве отмечают, что «это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса».

Согласно последним данным, в Китае от последствий заражения новым типом коронавируса погибли 1665 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить