В КНР запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

В восточной китайской провинции Чжэцзян запустили в производство первое лекарство, которое потенциально может быть эффективно в борьбе с новым типом коронавируса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление правительства города Тайчжоу в соцсети WeChat.

Отмечается, что 15 февраля препарат «Фавэйлавэй» (прежнее название — Favipiravir, или «Фапилавэй»), который разработан фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, «официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок».

В правительстве отмечают, что «это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса».

Согласно последним данным, в Китае от последствий заражения новым типом коронавируса погибли 1665 человек.