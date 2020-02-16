В КНР запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление правительства города Тайчжоу в соцсети WeChat.
Отмечается, что 15 февраля препарат «Фавэйлавэй» (прежнее название — Favipiravir, или «Фапилавэй»), который разработан фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, «официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок».
В правительстве отмечают, что «это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса».
Согласно последним данным, в Китае от последствий заражения новым типом коронавируса погибли 1665 человек.