В РФПИ рассказали об итогах испытаний вакцины от COVID-19 на людях
- Reuters
Как он отметил в интервью CNN, иммунитет к вирусу после испытаний вакцины выработан у 100% добровольцев.
«Я могу вам сказать от первого лица, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день. Он удваивается после второй попытки. 100% животных тоже выработали иммунитет», — цитирует его ТАСС.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о самых перспективных российских вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19.
Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.