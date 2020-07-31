В РФПИ рассказали об итогах испытаний вакцины от COVID-19 на людях

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.

Как он отметил в интервью CNN, иммунитет к вирусу после испытаний вакцины выработан у 100% добровольцев.

«Я могу вам сказать от первого лица, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день. Он удваивается после второй попытки. 100% животных тоже выработали иммунитет», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о самых перспективных российских вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.