Вирусолог прокомментировал разработку российской вакцины от коронавируса

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с RT прокомментировал сообщения о скорой регистрации вакцины от коронавирусной инфекции СOVID-19.
Вирусолог прокомментировал разработку российской вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

«Это настолько важно, что даже не подлежит обсуждению. Достаточно сказать, что вакцину ждёт весь мир. А в нашей стране, более того — в нашем центре, где я имею честь работать 65 лет без перерыва, эту вакцину сделали первыми», — сказал Зуев.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что регистрация вакцины, разработанной в центре имени Гамалеи, может состояться 12 августа.

По его словам, первыми соответствующей вакциной будут привиты медицинские работники и пожилые люди.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить