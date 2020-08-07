Вирусолог прокомментировал разработку российской вакцины от коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с RT прокомментировал сообщения о скорой регистрации вакцины от коронавирусной инфекции СOVID-19.

«Это настолько важно, что даже не подлежит обсуждению. Достаточно сказать, что вакцину ждёт весь мир. А в нашей стране, более того — в нашем центре, где я имею честь работать 65 лет без перерыва, эту вакцину сделали первыми», — сказал Зуев.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что регистрация вакцины, разработанной в центре имени Гамалеи, может состояться 12 августа.

По его словам, первыми соответствующей вакциной будут привиты медицинские работники и пожилые люди.