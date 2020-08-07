В комитете ГД прокомментировали ситуацию с российской вакциной от коронавируса

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал сообщения о скорой регистрации вакцины от коронавирусной инфекции СOVID-19.
В комитете ГД прокомментировали ситуацию с российской вакциной от коронавируса
  • РИА Новости

«То, что мы уже готовы к регистрации вакцины от коронавируса, — очень позитивный сигнал. Потому что это говорит о том, что наша наука — и медицинская, и биологическая — в авангарде. Самый главный вопрос для вакцины — это её эффективность и безопасность. Я так понимаю, что эффективность уже выявлена. Но я убеждён, что наши учёные и руководители медицинской отрасли очень внимательно подходят к этому вопросу. Поэтому, с одной стороны, это очень хорошая новость, а с другой, мы должны понимать, что вопрос безопасности требует длительной проверки», — сказал Тумусов.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев ранее заявил, что регистрация вакцины, разработанной в центре Гамалеи, может состояться 12 августа.

По его словам, первыми соответствующей вакциной будут привиты медицинские работники и пожилые люди.

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