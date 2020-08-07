В ГД прокомментировали сообщения о скорой регистрации в России вакцины от коронавируса

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RT
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с RT рассказал о хорошем потенциале России в создании вакцины от коронавирусной инфекции СOVID-19.
В ГД прокомментировали сообщения о скорой регистрации в России вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

«Я могу сказать, что изначально и законодатели, и вакцинопрофилактики, и иммунопрофилактики говорили, что у России очень хороший научный потенциал. Поэтому, я считаю, что здесь всё закономерно. Конечно же, здесь не нужно устраивать соревнование. Прежде всего важно качество этой вакцины и эффект, который она произведёт. Вот два важных фактора, на которые нужно обратить внимание», — отметил Огуль.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что регистрация вакцины, разработанной в центре Гамалеи, состоится 12 августа.

В настоящее время идёт последний, третий этап.

По его словам, первыми соответствующей вакциной будут привиты медицинские работники и пожилые люди.

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