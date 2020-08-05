Более 18 млн выявленных случаев: число жертв пандемии COVID-19 превысило 700 тысяч
- Reuters
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Число умерших от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, превысило 700 тыс. по всему миру. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
Наибольшее число смертей от COVID-19 зафиксировано в США (156 839), Бразилии (95 819), Мексике (48 869), Великобритании (46 295), Индии (39 795) и Италии (35 171).
Общее число выявленных в мире случаев коронавируса превышает 18,5 млн. Лидерами по этому показателю также являются Соединённые Штаты Америки (4,7 млн случаев). Далее следуют Бразилия (2,8 млн), Индия (1,9 млн) и Россия (866 627, согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19).
За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 5204 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 25,8% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. Накануне был зафиксирован минимальный суточный показатель заболевания коронавирусом (5159) с 23 апреля.
В Севастополе и Чукотском автономном округе не было выявлено новых случаев. Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Псковская область (0,1%), Карачаево-Черкесия и республика Северная Осетия (по 0,2%).
С начала эпидемии в России выздоровели 669 026 пациентов (77,2%), в том числе 7555 — за последние сутки.
От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 14 490 пациентов (1,67%). За сутки умерли 139 человек.
В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (687), Свердловская область (181), Ханты-Мансийский АО (169), Московская область (162), Санкт-Петербург (156).
Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (244 784). Активных из них — чуть более 55 тыс.Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России
В среду, 5 августа, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами РФ.
«Железнодорожное сообщение на этом направлении приостановили с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, однако пользоваться ими могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области. Теперь это ограничение снято», — подчеркнули в кабмине.
Этим же документом разрешён безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок.
«Речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», — указано в пояснительной записке.
Помимо этого, в московских аэропортах Внуково и Домодедово в течение недели станет доступна услуга экспресс-диагностики COVID-19 с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут. Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
Напомним, что с 1 августа Россия приступила к первому этапу восстановления международного авиасообщения. С этого дня россияне могли вылететь из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в три государства — Великобританию (Лондон), Турцию (в Анкару и Стамбул — с 1 августа, в Анталью, Бодрум и Даламан — с 10 августа), а также в Танзанию (архипелаг Занзибар).
Кроме того, 1 августа были открыты границы с Абхазией.
С 15 августа ожидается возобновление авиарейсов в Швейцарию. К тому же накануне власти Черногории добавили Россию в зелёный список стран, граждане которых могут въезжать на территорию республики. Национальный координационный совет страны принял соответствующее решение на основе эпидемиологической ситуации в РФ и с учётом нужд туристического сектора.
Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, пока ещё нет информации о сроках открытия воздушного пространства с Черногорией.
«Предварительное бронирование, которое открыл ряд авиакомпаний, показывает интерес к рейсам в августе. Но в любом случае не надо забывать, что есть туристы, которые не отправились в Черногорию в апреле, мае, июне и июле, поэтому в случае снятия ограничений, как это произошло с Турцией, в первую очередь будет спрос у туристов, которые перебронируют туры на этот или следующий год», — цитирует его РИА Новости.
Он также напомнил, что Черногория присоединилась к восьми государствам (Доминиканская республика, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Египет, Хорватия, Мальта и Мексика), ранее выражавшим готовность принимать российских туристов.
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