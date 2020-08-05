Более 18 млн выявленных случаев: число жертв пандемии COVID-19 превысило 700 тысяч

От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, во всём мире скончались свыше 700 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. При этом общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией превышает 18,5 млн, лидируют США (4,7 млн случаев). По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России выявлено 866 627 случаев, 5204 из них за последние сутки. При этом в России были выписаны по выздоровлению 669 026 пациентов (77,2%), скончались 14 490 человек (1,67%).

Число умерших от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, превысило 700 тыс. по всему миру. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число смертей от COVID-19 зафиксировано в США (156 839), Бразилии (95 819), Мексике (48 869), Великобритании (46 295), Индии (39 795) и Италии (35 171).

Общее число выявленных в мире случаев коронавируса превышает 18,5 млн. Лидерами по этому показателю также являются Соединённые Штаты Америки (4,7 млн случаев). Далее следуют Бразилия (2,8 млн), Индия (1,9 млн) и Россия (866 627, согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19).

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 5204 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 25,8% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. Накануне был зафиксирован минимальный суточный показатель заболевания коронавирусом (5159) с 23 апреля.

В Севастополе и Чукотском автономном округе не было выявлено новых случаев. Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Псковская область (0,1%), Карачаево-Черкесия и республика Северная Осетия (по 0,2%).

С начала эпидемии в России выздоровели 669 026 пациентов (77,2%), в том числе 7555 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 14 490 пациентов (1,67%). За сутки умерли 139 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (687), Свердловская область (181), Ханты-Мансийский АО (169), Московская область (162), Санкт-Петербург (156).

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (244 784). Активных из них — чуть более 55 тыс.

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В среду, 5 августа, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами РФ.

«Железнодорожное сообщение на этом направлении приостановили с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, однако пользоваться ими могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области. Теперь это ограничение снято», — подчеркнули в кабмине.

Этим же документом разрешён безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок.

«Речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», — указано в пояснительной записке.

Помимо этого, в московских аэропортах Внуково и Домодедово в течение недели станет доступна услуга экспресс-диагностики COVID-19 с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут. Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Напомним, что с 1 августа Россия приступила к первому этапу восстановления международного авиасообщения. С этого дня россияне могли вылететь из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в три государства — Великобританию (Лондон), Турцию (в Анкару и Стамбул — с 1 августа, в Анталью, Бодрум и Даламан — с 10 августа), а также в Танзанию (архипелаг Занзибар).

Кроме того, 1 августа были открыты границы с Абхазией.

Также по теме «Учитывая нужды туристического сектора»: Черногория разрешила въезд для граждан РФ без дополнительных условий Власти Черногории добавили Россию в зелёный список стран, граждане которых могут въезжать на территорию республики. Национальный...

С 15 августа ожидается возобновление авиарейсов в Швейцарию. К тому же накануне власти Черногории добавили Россию в зелёный список стран, граждане которых могут въезжать на территорию республики. Национальный координационный совет страны принял соответствующее решение на основе эпидемиологической ситуации в РФ и с учётом нужд туристического сектора.

Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, пока ещё нет информации о сроках открытия воздушного пространства с Черногорией.

«Предварительное бронирование, которое открыл ряд авиакомпаний, показывает интерес к рейсам в августе. Но в любом случае не надо забывать, что есть туристы, которые не отправились в Черногорию в апреле, мае, июне и июле, поэтому в случае снятия ограничений, как это произошло с Турцией, в первую очередь будет спрос у туристов, которые перебронируют туры на этот или следующий год», — цитирует его РИА Новости.

Он также напомнил, что Черногория присоединилась к восьми государствам (Доминиканская республика, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Египет, Хорватия, Мальта и Мексика), ранее выражавшим готовность принимать российских туристов.