Из городов — в сельскую местность: почему в Соединённых Штатах заговорили о новой фазе эпидемии COVID-19

Коронавирусная инфекция в США начала активнее распространяться в сельской местности, хотя ранее от неё преимущественно страдали городские жители. Об этом заявила координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Биркс. По её словам, в стране началась новая фаза эпидемии. Минздрав США продолжает ежедневно фиксировать десятки тысяч новых случаев заражения. По итогам года количество погибших от COVID-19 в США может достичь 300 тыс. человек, полагают власти. Как считают эксперты, новая фаза распространения коронавируса могла начаться из-за беспорядков, вспыхнувших в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также вследствие ошибочных действий властей регионов и администрации Белого дома.

Координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс сообщила, что эпидемия в США перешла в новую фазу — инфекция начала активно распространяться среди жителей сельской местности. Между тем ситуация в городах по-прежнему остаётся тяжёлой.

«Сегодня мы наблюдаем иную ситуацию, нежели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространён. Он проник как в городские, так и в сельские районы. Всем, кто живёт в сельской местности, хочу сказать: от этого вируса вы не защищены и не застрахованы», — заявила Биркс в эфире телеканала CNN.

Соединённые Штаты сохраняют абсолютное лидерство по числу заражённых COVID-19. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (структура Минздрава), в стране были выявлены более 4,6 млн заражённых. На сегодняшний день жертвами коронавируса стали более 154 тыс. американцев. В ведомстве ожидают, что к 22 августа нынешнего года этот показатель превысит 173 тыс. человек.

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22 июля экс-глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотт Готтлиб сообщил в интервью телеканалу CNBC, что летом ежесуточный прирост числа погибших от инфекции в стране составляет около 1 тыс. человек. Это примерно вдвое ниже весенних показателей.

Однако, как прогнозирует Готтлиб, если текущая ситуация с COVID-19 не изменится, то к концу 2020 года общее количество смертей может возрасти до 300 тыс. По его словам, рост летальности получится сдержать, если на рынке США появятся специальные препараты для лечения коронавируса.

Как пояснил в беседе с RT президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, к тяжёлой ситуации с коронавирусом в США привели нерешённые проблемы в системе здравоохранения, нежелание заимствовать чужой опыт и поляризация американской элиты и общества.

«Соединённые Штаты по-прежнему не желают перенимать полезный зарубежный опыт, исходя из тезиса о собственной исключительности. Помимо медицинского фактора, в ситуацию вмешалась политика: упор делается не на борьбу с пандемией, а на поиск виноватых», — отметил Лозанский.

Волновой процесс

Как говорят эксперты, в Соединённых Штатах по сравнению с весной темпы роста смертности от COVID-19 пошли на спад. Тем не менее в абсолютных цифрах летальность за океаном по-прежнему остаётся высокой. Данная ситуация отчасти объясняется тем, что властям США не удалось справиться с увеличением числа заражённых.

Например, в апреле, когда в американских городах не хватало больничных коек и морги были переполнены, в среднем ежесуточный прирост инфицированных составлял около 30 тыс. человек. В мае и начале первого летнего месяца этот показатель несколько снизился, однако примерно во второй половине июня американский Минздрав вновь начал фиксировать увеличение ежедневного прироста случаев заболевания COVID-19.

Так, 20 июня американские медики выявили 32,4 тыс. новых инфицированных, а 30 июня — уже 43,6 тыс., что равносильно пиковому показателю апреля. 8 июля количество заражённых увеличилось на 64,7 тыс. 17 и 24 июля прирост заболевших коронавирусом превысил 74 тыс. человек. Данные цифры стали абсолютным рекордом за всё время пандемии.

Временные мобильные морги на Манхеттене (Нью-Йорк)

Reuters

© Mike Segar

Аналитики отмечают, что негативно на ситуации сказались вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда масштабные протесты и беспорядки, продолжавшиеся несколько недель.

Примечательно, что незадолго до начавшегося всплеска заболеваемости вице-президент США Майк Пенс в авторской колонке на сайте издания The Wall Street Journal объявил, что власти выигрывают борьбу с коронавирусом. По его оценке, американская система здравоохранения стала более эффективной, чем до вспышки эпидемии.

Однако спустя месяц риторика администрации президента США поменялась. Выступая перед журналистами в здании Белого дома, Дональд Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом. Он призвал граждан соблюдать дистанцию, носить медицинские маски и избегать массовых скоплений, в том числе в барах.

По информации Минздрава США, сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом сохраняется во многих штатах. Наибольшее число инфицированных наблюдается во Флориде, Техасе, Нью-Йорке, Северной Каролине, Джорджии и Нью-Джерси.

На прошлой неделе во Флориде, где COVID-19 поразил более 470 тыс. человек, был зарегистрирован суточный рекорд смертности с момента начала пандемии — 31 июля инфекция унесла жизни 257 граждан. В этот же день медики зафиксировали свыше 9 тыс. новых случаев заболевания.

На востоке США ситуация с коронавирусом выглядит несколько лучше, чем в других регионах. Однако полным исключением является Калифорния, где количество заражённых превышает 500 тыс. человек.

Как пояснил в беседе с RT руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков, весной коронавирус поразил главным образом население американских мегаполисов, позже инфекция перекинулась в менее крупные города, а теперь добралась до сельских поселений.

«Распространение коронавируса в США напоминает пожар в дикой природе, который, если вспыхнул, то непременно захватит максимально возможную площадь и уцелевшие участки. На определённое время карантин позволил сдержать инфекцию на северо-западе США, но летом она перекинулась на западные и южные штаты. И так, наверное, будет с остальными регионами страны», — пояснил Волчков.

В конце июля директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фоси объяснил резко возросшее число заражённых в стране поздними по сравнению с Европой карантинными мерами и отсутствием в США единой стратегии борьбы с COVID-19.

Как отметил Фоси, коронавирус продолжает распространяться в США в том числе из-за того, что каждый штат проводит в этой области самостоятельную политику. По его словам, одна часть регионов успешно противодействует инфекции, а другая терпит поражение в борьбе с вирусом.

В беседе с RT заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов предположил, что, судя по динамике роста случаев заболеваемости, в Соединённых Штатах наряду с некоторыми другими государствами наблюдается вторая волна эпидемии коронавируса.

Как и Фоси, Северинов объясняет масштабное распространение COVID-19 в США тем, что «в штатах, в городах и даже муниципалитетах предпринимаются разные меры по борьбе с вирусом». Ещё одна причина, по мнению учёного, заключается в «мобильности» американцев.

«От одной крайности к другой»

В беседе с RT Эдуард Лозанский заявил, что масштабному распространению коронавируса в Соединённых Штатах в немалой степени способствовал политический раскол, который в очередной раз обнажили столкновения протестующих под лозунгами Black Lives Matter с полицией и Нацгвадией.

«Беспорядки подогревались противниками Трампа — Демократической партией, нелояльными президенту губернаторами и мэрами городов. Вместо концентрации максимального количества ресурсов на проблеме пандемии они оказались увлечены борьбой с главой Белого дома. И теперь мы наблюдаем печальные результаты такой деятельности», — констатировал Лозанский.

В то же время, как считает эксперт, большое количество ошибок совершил лично Трамп и федеральные органы власти. С точки зрения Лозанского, Белый дом постоянно разрывался между стремлением ограничить распространение инфекции и не допустить экономического спада, особенно в преддверии выборов.

Американские медики во Флориде

Reuters

© Maria Alejandra Cardona

Кроме того, политолог уверен, что негативную роль сыграл недостаток опыта у отдельных представителей правящей элиты США, включая самого Трампа.

По мнению Лозанского, главе Белого дома не следовало выступать с надуманными обвинениями в адрес Китая, пытаясь тем самым переложить на Пекин ответственность за распространение коронавируса в стране, а также отпускать шутки на тему COVID-19, называя его «кунг-флю» (flu переводится с английского как «грипп». — RT).

«Трамп постоянно мечется от одной крайности к другой. Понятно, что на его поведение влияет острая политическая борьба и падающие рейтинги, но множества ошибок можно было избежать. Прежде всего, властям США было необходимо прекратить политизацию темы коронавируса и начать сотрудничество с иностранными государствами, включая тот же Китай», — заключил Лозанский.