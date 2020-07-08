Нездоровый тренд: продолжит ли Байден политику Трампа в случае победы на выборах

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен восстановить членство Америки в ВОЗ в случае победы на предстоящих выборах. Ранее действующий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из этой организации. Как отмечают аналитики, Байден в случае победы на выборах во многом продолжит политику Трампа на международной арене. Об этом свидетельствует и опубликованный им план, в котором говорится, что США с союзниками должны избавиться от зависимости от России и Китая в вопросе поставок критически важных товаров и противодействовать несправедливым с точки зрения Вашингтона торговым практикам Пекина. Данная программа говорит о существовании в США генеральной внешнеполитической линии, которая не меняется с приходом новых президентов, уверены эксперты.

Бывший вице-президент Джозеф Байден заявил о намерении восстановить членство Америки во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в случае победы на выборах. Об этом кандидат от Демпартии на выборах президента написал в Twitter.

«Безопасность американцев крепче, когда Америка занимается совершенствованием мирового здравоохранения. В свой первый день на посту президента я вновь присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене», — написал Байден.

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB — Joe Biden (@JoeBiden) July 7, 2020

Напомним, о выходе из Всемирной организации здравоохранения США объявили 29 мая. Дональд Трамп отметил тогда, что Вашингтон решил полностью прекратить сотрудничество с ВОЗ из-за того, что её руководство якобы проигнорировало требования Вашингтона провести ряд внутренних преобразований. Данные реформы, по мнению хозяина Белого дома, были нужны из-за якобы неудовлетворительной работы ВОЗ в условиях пандемии коронавируса. В частности, Трамп обвинял организацию в сокрытии информации о распространении инфекции, что пагубно сказалось на эпидемиологической ситуации в США.

При этом Трамп также уличил ВОЗ в том, что она будто бы находится под чрезмерным влиянием Китая, который Трамп сам не раз называл главным виновником распространения COVID-19. Напомним, США находится на первом месте по числу инфицированных COVID-19: на данный момент там насчитывается почти 3 млн инфицированных.

В начале июля стало известно, что США уведомили Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик. В тот же день эту информацию подтвердили в самой ВОЗ.

По мнению политолога Александра Асафова, заявление Байдена о возврате в ВОЗ делается во многом в пику Трампу — его главному политическому сопернику.

«Безусловно, это заявление связано с политической позицией Трампа. Байден может в этой области действовать довольно свободно, потому что выход из ВОЗ и так внутри США многие критиковали, связывая его с попыткой снять с себя ответственность за провал в борьбе с пандемией и переложить её на ВОЗ или Китай. Вероятнее всего, скоро мы услышим от Байдена о намерении вернуться и в ряд других международных договорённостей, разрушенных Трампом», — сказал Асафов в беседе с RT.

Reuters

© Denis Balibouse

В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Дробницкий полагает, что, несмотря на заявление Байдена о возврате в ВОЗ, его администрация всё равно во многом продолжит политику Трампа, в частности в вопросе противодействия Китаю. Но делаться это будет не путём выхода из международных структур, а на их площадках.

«Представляемый Байденом либеральный истеблишмент считает, что это должно происходить в рамках существующих проамериканских структур или глобальных объединений: блока НАТО, ВТО, ВОЗ и так далее. А Трамп делает ставку на развитие Америки, не связанной какими-либо внешними обязательствами, в том числе по отношению к подобным организациям», — заявил эксперт в комментарии RT.

План Байдена

В день объявления о возврате в ВОЗ предвыборный штаб Байдена ещё раз затронул тему борьбы с коронавирусом, однако на этот раз его позиция во многом совпала с риторикой нынешнего президента США.

На сайте избирательного штаба демократа был опубликован документ под названием «План Байдена по модернизации американской системы снабжения и предотвращению нехватки критически важного оборудования в США в будущем». В нём перечисляются меры, которые Байден в случае победы на выборах намерен предпринять для усовершенствования системы снабжения США критически важными товарами, которые необходимы в том числе на случай повторения пандемии.

«Для преодоления пандемии COVID-19 Байден немедленно направит все ресурсы федерального правительства на обеспечение достаточного количества материально-технических средств, медикаментов и, в кратчайшие сроки, вакцины для борьбы с пандемией, — говорится в документе. — В то же время он проведёт фундаментальные реформы, в результате которых производство целого ряда важнейших товаров вернётся на территорию США, что создаст новые рабочие места и защитит американскую систему снабжения от угроз национальной безопасности».

Байден обещает исключить возможность возникновения перебоев в поставках критически важных для США товаров в случае какого-либо кризиса или повторения пандемии коронавируса. При этом в плане отмечается, что демократ намерен ограничить зависимость от поставок такой продукции из России и Китая.

Джо Байден в ходе предвыборной кампании

© Kevin Lamarque/Reuters

«В сферах, где необходимо защитить критически важную инфраструктуру и поставки, он будет вводить адресные ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия, которые представляют угрозу для национальной безопасности», — указывается в плане.

При этом в тексте оговаривается, что Байден будет заниматься не только безопасностью поставок в США, но и в союзнические страны. В этом вопросе бывший вице-президент также намерен бороться с зависимостью от российских и китайских товаров и услуг.

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«Как сами Соединённые Штаты, так и ни один наш союзник не должны зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия. Это требует разработки новых подходов к обеспечению безопасности системы снабжения — индивидуальной и коллективной, а также обновления торговых правил для того, чтобы мы с нашими союзниками пришли к чёткому взаимопониманию в вопросе того, как наилучшим образом обеспечить безопасность системы снабжения для всех нас», — говорят в избирательном штабе.

В то же время Байден намерен предпринять шаги против тех стран, которые «отказываются придерживаться торговых соглашений». Под такими государствами подразумевается прежде всего Китай. По словам демократа, за Пекином тянется длинная история несправедливой торговой практики в отношении Вашингтона. Байден обещает «привлечь к ответственности» такие страны.

Байден планирует приступить к изучению недостатков системы снабжения страны сразу после предполагаемого вступления в президентские полномочия и завершить обзор за 100 дней.

Подражая Трампу

Как отмечают эксперты, проект Байдена во многом совпадает с программой администрации Трампа, которая нацелена на возвращение производства в США, увеличение числа рабочих мест и стимулирование предпринимательства.

«Поскольку экономическая политика Трампа дала определённый экономический эффект, демократы попытаются забрать себе часть его повестки и будут продолжать делать это идеологически безопасным для них способом. При этом они не станут напрямую давить на американские корпорации, как это делал Трамп, по крайней мере во время предвыборной кампании, чтобы не отпугнуть их», — полагает Асафов.

В свою очередь, Дмитрий Дробницкий отметил, что тема переноса производства в США будет подниматься любым следующим президентом.

«Дело в том, что ни один американский лидер сейчас уже не избежит хотя бы частичного переноса производств на территорию США. В некотором смысле вопрос с глобализацией старого образца закрыт, международное разделение труда будет перепрограммировано», — отметил эксперт.

Президент Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ во время церемонии подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между странами

© Kevin Lamarque/Reuters

Аналитики обратили внимание на то, что Байден собирается продолжить линию поведения Трампа и в отношении Пекина.

«По вопросу противостояния с Китаем в американском истеблишменте есть не только двухпартийный, но и в целом внутриполитический консенсус. Сложно найти там группы, за исключением совсем маргинальных, для которых противостояние с Пекином не считается вопросом решённым. Борьба с КНР будет в любом случае, но её формы могут быть разными», — уверен Дробницкий.

Пункт байденовского плана об обеспечении торговой независимости американских союзников от России и Китая напрямую касается газопровода «Северный поток — 2», считают аналитики. По их словам, в этом вопросе Байден также продолжит линию нынешней администрации.

«Основные темы американской внешней политики не будут меняться вне зависимости от того, кто выиграет эти выборы. И давление на Россию, которое имеет исключительно экономический смысл, хотя объясняется политическими доводами, будет продолжено. В том числе в отношении «Северного потока — 2». Это касается и поставок вооружения, атомных и космических технологий. При любом раскладе Вашингтон продолжит пытаться сдерживать Россию методами недобросовестной конкуренции», — уверен Асафов.

Аналогичного мнения придерживается и Дробницкий. По его словам, при любом президенте США продолжат применять санкции, торговые барьеры и запреты на трансфер технологий для сохранения своего доминирования.

В то же время аналитики подчёркивают, что для России эта ситуация не нова: она уже полностью адаптировалась к «режиму сдерживания» со стороны Запада.