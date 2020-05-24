«Излюбленная тема»: как США наращивают военный потенциал из-за «новых угроз» со стороны России и Китая
- Учения Strong Europe Tank Challenge 2017
- AFP
- © Christof Stache
США адаптируют свой военный потенциал к новым угрозам, исходящим со стороны России и Китая. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.
«Стратегия национальной обороны направляет наши усилия по адаптации сил к среде безопасности, формируемой новыми угрозами со стороны наших стратегических конкурентов — Китая и России», — сказал министр обороны.
По его словам, «обе эти ревизионистские державы» модернизируют свои вооружённые силы и «стремятся получить контроль над важными водными путями», такими как Южно-Китайское и Чёрное моря, чтобы «налагать вето на решения в области экономики и безопасности малых государств».
«Сохранение американского военного превосходства особенно важно в свете угроз, создаваемых такими передовыми технологиями, как гиперзвуковые ракеты, искусственный интеллект и оружие космического базирования, которые в руках наших соперников позволят им составить конкуренцию нашим кораблям, нашим летательным аппаратам и другим совместным платформам», — отмечает министр обороны США.
Как утверждает Эспер, для противостояния противникам Соединённых Штатов на море Пентагон «ускоряет развитие средств следующего поколения» и проектирует будущий флот, который будет «более смертоносным, живучим, адаптируемым, не теряющим актуальность и более многочисленным».
Так, Марк Эспер рассказал, что обновлённые ВМС США будут характеризоваться «большим количеством надводных кораблей меньшего размера, легко или опционально укомплектованных экипажами, множеством подводных лодок и современным элементом стратегического сдерживания».
Ещё одним ответом на вызовы противников Вашингтона станет модернизация в сфере ведения боевых действий.
- Глава Пентагона Марк Эспер
- AFP
- © Olivier Douliery
«Это также означает, что мы должны модернизировать наши методы ведения войны и разработать для этого новую совместную доктрину ведения боевых действий для XXI века, а также внедрить такие новые концепции, как распределённые морские операции и операции с использованием экспедиционных передовых баз», — подчеркнул Эспер.
«Ошибочно расценивается как угроза»
По мнению экспертов, делая такие заявления, глава Пентагона стремится «напомнить о военном доминировании США в мире» и «о способности Вашингтона контролировать основные морские пути».
«Неслучайно недавно США вывели в океан семь из 11 своих авианосцев. Такая мера была призвана показать американскую военную мощь и поддержать имидж Соединённых Штатов, который строится, в частности, на том, что страна позиционирует себя морской державой», — пояснил в беседе с RT декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.
С его точки зрения, США абсолютно уверены в собственном праве «контролировать всю акваторию Мирового океана».
«В этом смысле Эспер не оригинален, об этом на протяжении многих лет напоминают в Пентагоне. В частности, речь часто идёт о том, что Вашингтону необходимо закрепиться в Чёрном и Южно-Китайском морях, чтобы оказывать дальнейшее давление на Москву и Пекин», — отметил аналитик.
Сидоров напомнил, что Чёрное море является стратегически важным для России, а Южно-Китайское — для Китая.
«США волнуют только свои интересы. Именно поэтому желание Москвы и Пекина обеспечить собственную безопасность ошибочно расценивается Вашингтоном как угроза и характеризуется как агрессивное поведение», — констатировал эксперт.
Традиционные обвинения
Напомним, Пентагон неоднократно объяснял необходимость наращивать свой военный потенциал «российской и китайской угрозами».
В середине ноября 2019 года Марк Эспер обозначил так называемый Индо-Тихоокеанский регион как «приоритетный театр военных действий». При этом в Минобороны США мотивировали такой подход потенциальной опасностью, исходящей от РФ и КНР.
«В фокусе Национальной оборонной стратегии США находится возвращение соперничества великих держав. Самые серьёзные угрозы исходят от Китая и России», — отмечается на сайте оборонного ведомства.
- Пентагон
- Reuters
- © Jason Reed
Вызовом со стороны России и Китая американские военные объяснили и необходимость привлечения новых партнёров и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.
В начале февраля 2020 года Министерство обороны США сообщило, что на боевое дежурство поставлены новейшие ядерные боеголовки малой мощности W76-2. В качестве обоснования такой меры в Пентагоне сослались на «Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review, NPR), определяющий долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений, в котором Россия значится как «потенциальный противник».
Позже, 12 февраля, в Пентагоне сообщили, что министр обороны США отдаёт приказ «о развёртывании на континенте подразделений 1-й бригады содействия безопасности» в целях «повышения эффективности конкуренции с Китаем и Россией в Африке». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Алиссы Фарах.
«Российская угроза» фигурирует и в сценариях американских военных учений.
Так, Соединённые Штаты провели в конце февраля манёвры, легенда которых предполагала, что Россия применила ядерное оружие в Европе. Об этом говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Пентагона. Уточняется, что во время учений военные отрабатывали передачу этой «информации» американским властям. После чего, согласно легенде, Вашингтон принял решение нанести по РФ ограниченный ядерный удар.
В МИД России осудили проведение таких учений. Как заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, подобные действия показывают готовность Вашингтона «идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия».
С угрозой, якобы исходящей от РФ, Пентагон связал и учения Defender Europe 2020. По словам Марка Эспера, одна из задач манёвров — изменить «плохое поведение» Москвы.
Тогда на заявление главы Минобороны США обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что «заставить изменить российский курс во внешней политике» у Соединённых Штатов «не получится».
К тому же 23 мая американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний из-за угроз, якобы исходящих от России и Китая. Ранее Вашингтон обвинял Москву и Пекин в проведении испытательных ядерных взрывов, однако не представил никаких доказательств. Оба государства категорически отвергли эти обвинения.
- Танки США M1 Abrams
- Reuters
- © Ints Kalnins
Напомним, Россия неоднократно подчёркивала, что не ставит перед собой цели угрожать другим странам, и в частности США. Так, в ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что для России наращивание оборонного потенциала — «не повод для того, чтобы кому-то угрожать».
«Напротив, мы готовы сделать всё от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учётом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учётом растущих для нас угроз», — отметил глава государства.
«Чревато конфликтами»
Как отмечает Андрей Сидоров, «для Пентагона стало традицией» объяснять наращивание своей военной активности в разных регионах мира, а также развитие ВПК «пресловутыми угрозами» со стороны России и Китая.
«Пентагон вновь поднял свою излюбленную тему российской и китайской угроз, чтобы обосновать необходимость сохранения американского военного превосходства. США, разрабатывая свои программы и изыскивая для них финансирование, вынуждены это как-то мотивировать. Удобнее всего это делать, ссылаясь на опасность, якобы исходящую со стороны РФ и КНР, поскольку миф о таких угрозах в американском обществе Пентагон создал уже давно, а сейчас его поддерживает», — пояснил эксперт в разговоре с RT.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв придерживается схожего мнения.
«Эспер неслучайно так подробно говорит о планах развивать ВМФ. Такие программы очень затратные, и все они нуждаются в финансировании. При этом уже в октябре заканчивается финансовый год в США, и военным надо сформировать новые программы, представить их конгрессу и как-то обосновать выделение на них крупных сумм», — отметил аналитик.
Андрей Сидоров не исключил, что, говоря о необходимости модернизировать методы ведения войны, в частности внедрить практику операций «с использованием экспедиционных передовых баз», Эспер имеет в виду мобилизацию союзников США.
«Многие страны Европы, страны АТР не спешат делить с Вашингтоном бремя по обеспечению безопасности, несмотря на призывы того же Трампа, поскольку это неоправданно дорого и порой бессмысленно. В новую совместную доктрину ведения боевых действий могут входить уже озвученные главой Белого дома требования к союзникам увеличить расходы на оборону, закупать американское оружие и стандартизировать методы ведения операций», — предположил эксперт.
Сидоров также подчеркнул, что те планы по модернизации сферы вооружений и наращиванию военной силы США, о которых говорит Эспер, «могут привести к непредсказуемым последствиям».
«Такие действия в военной сфере не повышают стабильность системы мировой безопасности. Большое количество тех же американских судов, которые входят в Чёрное море, создают напряжённость вблизи российских границ, что чревато конфликтными ситуациями», — говорит Андрей Сидоров.
- Военные США
- Reuters
- © Jeff Mitchell
Юрий Рогулёв, в свою очередь, напоминает, что США, заявляя о мнимых угрозах со стороны России и Китая, сами планомерно и целенаправленно выходят из международных соглашений в сфере безопасности.
«Мы стали свидетелями выхода Вашингтона из целого ряда соглашений — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу. Следующим может оказаться договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Его действие заканчивается в феврале 2021 года, а США до сих пор не объявили о своей позиции относительно его продления, несмотря на готовность Москвы пролонгировать соглашение.
Вашингтон сам уничтожает систему контроля над вооружениями, что с высокой вероятностью может привести к гонке вооружений и ослаблению международной безопасности», — заключил Рогулёв.
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