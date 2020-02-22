«Затевают опасную игру»: в МИД осудили учения США на случай ядерного удара России

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США, отрабатывая на учениях нанесение ядерного удара по территории РФ, идут по пути конфронтации и способствуют снижению порога применения оружия массового поражения. Так в ведомстве прокомментировали информацию о том, что американские военные провели манёвры, в ходе которых отреагировали на «российский ядерный удар» по территории Европы.

МИД России осуждает учения США, в ходе которых американская сторона прорабатывала сценарии нанесения ядерного удара по территории России. Об этом сказал замглавы ведомства Сергей Рябков.

Он отметил, что подобные действия демонстрируют готовность Вашингтона «идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия».

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на усилиях по укреплению системы контроля над вооружениями, включая ракетно-ядерные, США затевают крайне опасную игру», — цитирует Рябкова ТАСС.

Рябков напомнил, что Москва допускает применение ядерного оружия только в двух исключительных случаях: «когда на Россию совершено нападение с применением любого вида оружия массового уничтожения или когда осуществлена агрессия с применением обычных вооружений такого масштаба, что под угрозой оказывается само существование российского государства».

Дипломат подчеркнул, что никаких других сценариев, вроде тех, которые представляет американская сторона, не существует, а также назвал пустой болтовнёй рассуждения США о том, что Россия может действовать по доктрине «эскалация для деэскалации».

«Поэтому мы вновь обращаем внимание американских коллег на необходимость расставить точки над «i» в их собственном военном планировании, переподтвердив для начала известную формулу, которая существует ещё с советских времён, о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — заключил Рябков.

США ранее провели учения, легенда которых предполагала, что Россия применила ядерное оружие в Европе. Об этом говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Пентагона.

Как пояснил представитель ведомства, согласно сценарию манёвров, Москва решила нанести ограниченный удар ядерным оружием малой мощности по одному из объектов на территории стран НАТО.

В ходе учений отрабатывалась передача этой «информации» сначала министру обороны, а затем — президенту, как это предписано в таких ситуациях (в обоих случаях речь шла о людях, которые в рамках манёвров исполняли роль министра и главы государства). После этого было принято решение о характере ответа на подобные действия со стороны России. Как уточнили в Пентагоне, по легенде, Вашингтон принял решение нанести по РФ ограниченный ядерный удар.

В Министерстве обороны США также ответили, что глава ведомства Марк Эспер получил чёткое представление, как вооружённые силы реагируют в случае ядерного кризиса.

Стоит отметить, что, как заявил накануне представитель Пентагона, США не планируют размещать в Европе новые ракеты с ядерными зарядами малой мощности.

«Наш ответ на российские нарушения будет с использованием обычных видов вооружения», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Здание Министерства иностранных дел России

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT выразил мнение, что в подобных военных играх НАТО и США в частности нет ничего необычного.

«Военные НАТО должны отрабатывать те колоссальные деньги, которые заложены в бюджет, эти военные игры — это естественный процесс работы НАТО», — отметил Чепа.

Парламентарий напомнил, что доктрина России не предполагает нанесения первого ядерного удара, поэтому подобные учения США — это часть усилий, направленных на то, чтобы другие члены военного блока увеличили свои военные расходы, которые пойдёт в том числе и на закупку американских вооружений.

«У нас (у России. — RT) оборонительная доктрина. Поэтому это (учения. — RT) направлено на очередное давление на страны НАТО, из которых США «выжимают» очередные деньги для поддержания своего военно-промышленного комплекса», — заключил он.

Военно-штабные учения являются нормальной и обязательной практикой, однако США фактически ведут речь о понижении ядерного порога, отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«В данном конкретном случае меня настораживает один интересный момент: во-первых, стали говорить об использовании ядерного орудия малой мощности. У американцев ядерные боеголовки мощностью в среднем 100—250 килотонн. Сейчас они начинают заменять многие из таких боеприпасов на ядерные боеприпасы малой мощности: от полукилотонны до двух—трёх килотонн. В том числе и те, которые, как они считают, позволяют вести ядерную войну, не нанося катастрофического ущерба для окружающей среды и для гражданского населения. То есть фактически идёт речь о понижении ядерного порога», — пояснил эксперт RT.