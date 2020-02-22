США провели учения на случай ядерной войны в Европе

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США провели учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе.

«Мы провели небольшие учения», — цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя Пентагона.

Отмечается, что сценарий учений предусматривал внештатную ситуацию в Европе, в ходе которой Россия ограниченно применяла ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО.

Уточняется, что в случае подобного развития ситуации решение о реагировании принимают президент и министр обороны.

21 января генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте заявил, что военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века.

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