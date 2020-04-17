«Выдумывают предлоги»: в МИД России ответили на заявления Пентагона о «противоспутниковом» оружии РФ

США выдумывают предлоги, чтобы игнорировать предложения российской стороны по созданию правовой базы для предотвращения гонки вооружений в космосе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Таким образом в МИД РФ ответили на слова командующего Космическими силами США генерала Джон Рэймонда, который обвинил Москву в проведении испытаний противоспутникового оружия. По словам экспертов, подобные заявления являются информационным прикрытием планов по милитаризации космоса, которые США уже начали реализовывать.

Вашингтон выдумывает предлоги, чтобы игнорировать предложения Москвы по разработке международной правовой базы для предотвращения оружейной гонки в космосе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Так дипломат прокомментировал обвинение со стороны Пентагона в том, что российские военные якобы провели испытание противоспутниковой ракеты.

«Хочется призвать коллег в Вашингтоне не скользить взглядом по поверхности наших предложений, выдумывая предлоги для их игнорирования, а хотя бы на минуту задуматься, в чём смысл этих идей. Мы говорим о неразмещении первыми оружия в космосе», — заявил Сергей Рябков.

Также он отметил, что у Москвы есть поводы испытывать обеспокоенность из-за планов Вашингтона по размещению в космосе элементов ПРО.

«Если Соединённые Штаты отказываются от этого предложения, естественный вывод, который мы делаем, — что они взяли курс на создание ударных систем для развёртывания в космическом пространстве. Другого логического вывода из этой их позиции отрицания нет», — подчеркнул Рябков в комментарии ТАСС.

Напомним, накануне командование Космических сил США заявило о проведении российскими военными испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата DA-ASAT (Direct-ascent anti-satellite). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте военного ведомства. Как заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд, в Пентагоне знают о тестовом пуске российской противоспутниковой ракеты прямого перехвата от 15 апреля и следят за развитием ситуации.

Дональд Трамп и командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд

Reuters

© Leah Millis

«Испытание российской противоспутниковой ракеты прямого перехвата — очередное свидетельство тому, что космические системы США и их союзников сталкиваются с реальными и нарастающими угрозами», — заявил генерал, добавив, что США «готовы и полны решимости сдерживать агрессию».

Джон Рэймонд также назвал поведение России лицемерным. По его словам, Москва продвигает инициативы по контролю за вооружениями в космическом пространстве, направленные на ограничение возможностей США, но при этом якобы не намерена останавливать работу над своими программами по созданию противоспутникового оружия.

Подмена понятий

Следует отметить, что в Пентагоне открыто не называют российское оружие, которое якобы нацелено на спутники. Однако ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в оборонном ведомстве назвал в качестве такого оружия разрабатываемую в России ракету ПРО А-235 «Нудоль» (в США её называют PL-19 Nudol).

Телеканал рассказал об этой ракете со ссылкой на засекреченный доклад американской разведки, которая утверждает, якобы это оружие будет направлено в первую очередь на спутники.

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В открытом докладе Пентагона, опубликованном в начале 2019 года, напрямую ракета ПРО А-235 «Нудоль» не упоминается, однако военное ведомство США обращает особое внимание на модернизацию Россией системы ПРО, прикрывающей Москву.

Как заявляют авторы документа, Россия и Китай якобы «нарабатывают потенциал в области противоспутникового оружия», от которого исходит потенциальная угроза объектам США в космосе.

«Россия, к примеру, сохраняет и модернизирует свою давнюю систему стратегической ПРО вокруг Москвы, имеющую в составе 68 противоракет с ядерным боезарядом. Также по всей России введены в строй различные виды мобильных комплексов ПРО меньшей дальности», — говорится в докладе оборонного ведомства США.

Ракета ПРО А-235 «Нудоль» привлекла внимание не только в США, но и в Великобритании. Ранее британское аналитическое агентство Jane's опубликовало материал, в котором описывало возможности систем ASAT, якобы разрабатываемых Россией. Как утверждается в публикации, самым разрушительным потенциалом обладают противоспутниковые ракеты или космические аппараты.

Радиолокационная станция системы противоракетной обороны «Дон-2Н» в Московской области

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Говоря о современных российских разработках, Jane's причислило к системам ASAT оборонную программу «Нудоль», в рамках которой создаются средства для поражения спутников на низкой околоземной орбите.

В действительности речь идёт о модернизации эшелонированной системы противоракетной обороны, защищающей Московский регион и Центральный промышленный район. Работы по обновлению системы ПРО ведутся с 2000-х годов и включают в себя как замену аппаратуры, так и модернизацию ракет-перехватчиков.

Эшелонированная система ПРО А-235 «Нудоль» должна в будущем заменить действующий сейчас комплекс А-135 «Амур». В рамках проекта «Нудоль» разрабатываются модернизированные противоракеты 53Т6М, которые давно являются объектом критики со стороны Пентагона. В американской военном ведомстве утверждают, что ракеты смогут не только перехватывать МБР, но и выводить из строя спутники. Со своей стороны, российское Минобороны отмечало, что система ПРО предназначена для защиты от ударов «средств воздушно-космического нападения».

В январе 2020 года командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук рассказал в интервью изданию Минобороны «Красная звезда», что новые ракеты ПРО заступят на боевое дежурство уже в ближайшее время.

«Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО», — подчеркнул генерал-майор.

Как пояснил в комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, любая система противоракетной обороны с ракетами атмосферного перехвата точно так же, как и межконтинентальные боеголовки баллистических ракет, может сбивать спутники.

«У США тоже есть такие системы, комплексы Aegis также могут совершать перехват в ближнем космосе. Если же говорить о милитаризации космоса, то самую большую космическую группировку спутников военного назначения имеют США. Но ключевой вопрос заключается в том, чтобы в космосе не размещались ударные системы, и таких планов нет ни у России, ни у Китая», — подчеркнул эксперт.

О возможностях американского комплекса ПРО Aegis также напомнил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«У США есть системы ПРО Aegis, которые способны перехватывать ракеты и спутники в ближнем космосе. ПРО А-235 «Нудоль» — это комплекс противоракетной и противокосмической обороны. Актуальность такой защиты возрастает в связи с планами США размещать в космосе кинетическое и нейтронное оружие. Американская сторона не имеет права возражать против этого с точки здравого смысла», — отметил эксперт.

«Хотят доминировать в космосе»

Заявление, сделанное командующим Космическими силами США, является далеко не первым выпадом в адрес России со стороны Пентагона. Представители США и НАТО регулярно напоминают о некоей «угрозе», которую якобы представляют для космического пространства российские, а также китайские проекты.

Так, в феврале 2020 года командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО по трансформации французский генерал Андре Ланата заявил в интервью The Washington Examiner, что исходящая от России и КНР опасность распространяется и на космос. По мнению военного, маневрирование российских и китайских космических аппаратов вблизи со спутниками западных государств является демонстрацией этой опасности.

«До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», — отметил представитель НАТО.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Reuters

О том, что Россия и Китай будут «угрожать» американским космическим аппаратам, ещё в 2017 году заявлял начальник Стратегического командования Вооружённых сил США (тогда этот пост занимал генерал Джон Хайтен. — RT). Выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, Хайтен подчеркнул, что США должны предотвратить это. Генерал добавил, что Вашингтон принял якобы брошенный Пекином и Москвой вызов и готовится к ответным шагам.

Практические действия не заставили себя ждать: уже в 2019 году Дональд Трамп подписал указ о создании Космического командования в составе американских Вооружённых сил (SPACECOM). Выступая на церемонии, посвящённой началу работы SPACECOM, президент США заявил о начале «новой великолепной главы» в истории американской армии.

«Благодаря Космическому командованию превосходство Америки в космосе никогда не будет оспорено и никогда не окажется под угрозой, поскольку конфликты, как нам известно, лучше всего предотвращаются подготовкой к победе», — заявил Трамп, назвав при этом космос «областью военных действий».

По мнению Виктора Мураховского, заявлениями о силе и опасности возможного противника в космосе американское военное командование старается обосновать расширение военного бюджета. Кроме того, у США есть и долгоиграющие планы относительно космического пространства.

«США ещё во времена Рональда Рейгана начали реализовывать программу «Стратегическая оборонная инициатива», которая предполагала размещение ударных систем в космосе. Тогда воплотить этот замысел не удалось по техническим причинам, но полностью эта идея не была забыта. Сейчас США нацелились на развёртывание противоракетной системы в космосе, сделать это планируется к 2030 году», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Кнутов. По мнению эксперта, сейчас Вашингтон создаёт «информационное прикрытие» для собственной военной активности в космосе.

«На самом деле США никогда полностью не отказывались от программы «звёздных войн» Рейгана. США хотят доминировать в космосе, использовать космос для контроля над другими государствами. Сейчас, когда появляются новые технологии, планы из этой программы начинают реализовываться, речь идёт о создании стратегии быстрого глобального удара, где космос — важнейший элемент», — подытожил эксперт.