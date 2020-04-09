Звёздный плацдарм: почему в США заявили, что теряют превосходство над другими странами в космосе

США теряют превосходство над другими странами в космической сфере. Обеспокоенность по этому поводу выразил командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд. Он заявил, что направит в конгресс рекомендации по изменению подхода к закупкам военных разработок, что позволит быстрее принимать их на вооружение. Эксперты отмечают, что США являются единственной страной, которая открыто демонстрирует планы по милитаризации космоса, а подобные заявления американских военачальников, как правило, направлены на дальнейшее увеличение оборонного бюджета.

Командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд выразил обеспокоенность тем, что США теряют превосходство над другими странами в космической сфере.

«Мы управляем критически важным космическим потенциалом, и нам необходимо быть в состоянии его защитить. Сейчас я спокоен, мы располагаем защитным и оборонным потенциалом, но меня больше беспокоит наша способность действовать оперативно и упреждать угрозу. Очевидно, что другие страны нас догоняют», — заявил Рэймонд в ходе видеоконференции, организованной Институтом Митчелла.

Джон Рэймонд также сообщил, что направит в конгресс США доклад с предложениями по изменению финансирования и закупок космических систем. Содержащиеся в документе рекомендации должны помочь Космическим силам США «быстро продвигаться» в разработке новых космических систем и принятии их на вооружение, добавил американский военачальник.

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Рэймонд также подчеркнул, что сегодня роль космоса как театра военных действий становится очевидной. По его словам, увеличение оборонного бюджета США в сфере освоения космического пространства в последние несколько лет отражает эту тенденцию.

При этом он подчеркнул, что его основная задача — руководство Космическими силами США как компактной и гибкой структурой в составе американских ВС.

«Нам никогда не сравняться с Сухопутными войсками или ВМС по размерам. Наш вид войск был организован как высокотехнологичный, и мы намерены во всём следовать именно этому», — пояснил Рэймонд.

Он отметил, что новые предложения по закупкам и организации Космических сил будут отражены и в бюджете ведомства на 2022 фискальный год. Рэймонд отметил, что это, по сути, будет первый бюджет ведомства, так как в 2021 году план финансирования заключался в переводе счетов и программ из-под руководства ВВС США новому виду войск.

Напомним, в проекте оборонного бюджета на 2021 фискальный год Космическим силам США предлагается выделить $15,4 млрд.

Финансовый мотив

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что, как правило, подобные заявления о «беспокойстве по той или иной» причине американские военачальники делают, чтобы обосновать увеличение военного бюджета, за которое должен проголосовать конгресс США.

«Недавно созданным Трампом Космическим силам требуется увеличение бюджета, а для этого нужны обоснования. Ранее эта сфера финансировалась из средств, выделяемых для ВВС США. Но после того как эта новая структура стала самостоятельной, дополнительные ресурсы запрашивают у Пентагона, а тот, в свою очередь, у конгресса», — добавил эксперт.

Стоит отметить, что в качестве главных соперников в космической сфере США традиционно выделяют Россию и Китай. Так, в феврале 2019 года эта позиция была закреплена в докладе разведывательного управления Пентагона. В нём указывалось, что Москва и Пекин «бросают вызов» Вашингтону и располагают космическими силами с большим потенциалом, включая спутниковую разведку.

«В роли догоняющих США стран имеются в виду Россия и Китай, который активно развивает противоспутниковое оружие и ракеты, способные перехватывать спутники. У Москвы уже есть С-500 и А-235 «Нудоль», и она в состоянии сбивать спутники на низких орбитах. Это беспокоит Вашингтон», — отметил Юрий Кнутов.

Военный аналитик Дмитрий Литовкин полагает, что слова Рэймонда призваны гарантировать ведомству одобрение новой системы закупок и в будущем — увеличение бюджета.

«Данное заявление нужно, чтобы получить дополнительные средства в бюджет. Поэтому генерал говорит, что США теряют лидерство в этой сфере, якобы им надо готовиться отражать какую-то угрозу в космосе. Но никто, ни Москва, ни Пекин, не собирается на них нападать, никто не выводит оружие в космос. Сегодня только США пытаются милитаризовать космос, даже Луну уже обозначили своей территорией», — подчеркнул он.

Армия для космоса

Напомним, что новый, шестой вид Вооружённых сил США — Космических сил (USSF) был создан в декабре 2019 года.

45-й президент США планировал создать новые войска ещё в 2018 году и сделать их полностью самостоятельными, однако претворить эту идею в жизнь в таком виде не удавалось до 2019 года.

Дональд Трамп утверждает оборонный бюджет на 2020 год, создающий Космические силы США

© U.S. Air Force

Космические войска США находятся в ведении гражданского министра ВВС страны и имеют статус, аналогичный Корпусу морской пехоты США, который также является отдельным видом вооружённых сил и имеет собственного командующего в статусе начальника штаба, при этом подчиняясь Министерству флота.

В августе 2019 года было создано новое боевое Космическое командование SPACECOM. Оно стало первым боевым командованием, созданным в США с 2009 года. В его состав вошли 87 подразделений, занимающихся ракетным оповещением, спутниковыми операциями, а также космическим контролем и поддержкой. Функции главы командования выполняет Джон Рэймонд.

26 марта новый вид американских вооружённых сил провёл свою первую операцию. С мыса Канаверал был запущен военный спутник связи системы AEHF.

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Шесть спутников этой программы обеспечивают защищённую и устойчивую к помехам связь представителей американского командования с развёрнутыми воинскими частями и подразделениями. Спутник был выведен на орбиту с помощью ракеты Atlas V концерна United Launch Alliance.

Кроме того, в марте подразделение Космических сил на авиабазе Питерсон получило первое наступательное вооружение — генератор помех Counter Communications System Block 10.2. С его помощью можно подавлять военные спутники связи и геолокации.

США сейчас проводят модернизацию своей системы контроля космического пространства, в чём участвуют и созданные Трампом войска, отметил в разговоре с RT Юрий Кнутов. Для расширения возможностей по закупке новых военных спутников Космическим силам США нужно привлекать новые средства из оборонного бюджета.

«Речь идёт о размещении в космосе высокоточной системы связи, которая позволит американским военнослужащим из любой точки мира мгновенно связываться с командованием в Пентагоне. Кроме того, усилены средства шпионажа. Сегодня США начали гонку вооружений в космосе, они намерены говорить со всем миром с позиции силы, забыв о международном праве, что демонстрирует создание Космических войск», — пояснил эксперт.

Милитаризация космоса

Эксперты отмечают, что США уже давно проводят активную политику по милитаризации космоса. По словам Виктора Литовкина, Вашингтон хочет использовать космическое пространство как ещё один инструмент для навязывания своих условий и политики всему миру.

«Не исключаю, что из-за действий США театр военных действий переместится в космос. Россия готова к этому, у неё уже есть противоспутниковое оружие. Но Москва пытается воспрепятствовать такому варианту развития событий», — сказал Литовкин.

Последние несколько лет Россия неоднократно предостерегала США от превращения космоса в милитаризованную зону и театр военных действий. В декабре 2019 года Генассамблея ООН большинством голосов приняла три предложенные Россией резолюции по разоружению в космосе.

25 февраля, выступая на конференции по разоружению, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва призывает страны Запада выработать меры, которые предотвратили бы подобный сценарий.

Пуск ракеты Atlas V с мыса Канаверал в США

Reuters

© Joe Skipper

Он подчеркнул, что планы США, Франции и НАТО в целом по выводу оружия в космос приобретают всё более реальные очертания.

«Убеждены, что ещё не поздно выработать общеприемлемые меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Глава российской дипломатии добавил, что единственным конструктивным предложением в этой сфере является проект договора, подготовленный Москвой и Пекином, о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

Напомним, что Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство первой не размещать оружие в космосе ещё в 2004 году. Среди крупных космических держав, за исключением Китая, нет ни одной страны, которая бы поддержала инициативу России.

В беседе с RT Юрий Кнутов напомнил, что США начали активно милитаризировать космическое пространство ещё при администрации президента Рональда Рейгана.

«Программа «Звёздных войн» Рейгана, предназначенная для размещения вооружения в космосе, никогда не отменялась Вашингтоном. Сейчас, когда появляются необходимые технологии, планы из этой программы начинают финансироваться и претворяться в жизнь», — подчеркнул эксперт.

США хотят доминировать в космосе и использовать его для контроля над другими государствами, добавил Юрий Кнутов.