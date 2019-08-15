Россия призвала Запад предотвратить гонку вооружений в космосе

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Москва призывает страны Запада присоединиться к разработке совместных мер для недопустимости размещения оружия в космосе и предотвращения гонки вооружений, заявил постпред России при отделении ООН Геннадий Гатилов.
Россия призвала Запад предотвратить гонку вооружений в космосе
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«Призываем все государства к содержательному, конструктивному разговору по предотвращению гонки вооружений в космосе в целях совместной выработки консенсусных мер по сохранению космоса свободным от оружия и тем самым по укреплению международного мира и глобальной безопасности», — приводит ТАСС заявление дипломата в ходе пленарного заседания Конференции по разоружению.

Он напомнил, что Россия ещё в 2004 году взяла обязательство не размещать первой оружие в космическом пространстве, однако к этой инициативе пока присоединилось только 21 государство, среди которых нет ни одной страны Запада «из числа космически значимых».

В тоже время заявления некоторых стран о планах по выводу оружия в космос и его потенциальном применении может негативно отразиться на международной безопасности и стабильности и позволят «отдельным государствам под страхом применения военной силы диктовать свои условия». 

Гатилов подчеркнул, что Россия выступает против подобных «заявок на безраздельное и бесконтрольное господство в космосе» и призывает все страны заключить «юридически обязывающий договор о предотвращении размещения оружия в космосе», основанный на принципах соглашения 1967 года.

Ранее МИД России выступил за объединение всех стран ООН против любых планов по вепонизации космоса.

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