Россия призвала страны ООН не размещать оружие в космосе
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Соответствующее заявление, опубликованное на сайте российского МИД, сделано в связи с обнародованием космической оборонной стратегии Франции.
Отмечается, что Франция стала вторым государством после США, которое официально признало возможность возникновения вооружённого конфликта в космическом пространстве.
«При этом в ответ на «недружественные» или «враждебные» действия в отношении французских космических объектов не исключаются меры противодействия, в том числе, как мы понимаем, и силового характера», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон объявил о создании военно-космического командования.