Лавров: планы США по выводу оружия в космос приведут к гонке вооружений

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы США по выводу оружия в космос приведут к глобальной гонке вооружений.
Лавров: планы США по выводу оружия в космос приведут к гонке вооружений
  • Reuters

«Мы обеспокоены планами США, которые уже получают материальное воплощение, по выводу оружия в космическое пространство, что приведёт к новому витку уже глобальной гонки вооружений», — заявил Лавров.

Он отметил, что сохраняется неопределённость вокруг судьбы ДСНВ.

«Мы предложили его продлить, но ответа из Вашингтона пока не слышали», — сказал министр.

Ранее Минобороны США объявило тендер на разработку проекта автономной орбитальной космической станции

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить