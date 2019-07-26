Лавров: планы США по выводу оружия в космос приведут к гонке вооружений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы США по выводу оружия в космос приведут к глобальной гонке вооружений.

«Мы обеспокоены планами США, которые уже получают материальное воплощение, по выводу оружия в космическое пространство, что приведёт к новому витку уже глобальной гонки вооружений», — заявил Лавров.

Он отметил, что сохраняется неопределённость вокруг судьбы ДСНВ.

«Мы предложили его продлить, но ответа из Вашингтона пока не слышали», — сказал министр.

Ранее Минобороны США объявило тендер на разработку проекта автономной орбитальной космической станции.