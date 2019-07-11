Путин и Моралес призвали избежать гонки вооружений в космосе

Президент России Владимир Путин и лидер Боливии Эво Моралес по итогам переговоров в Москве заявили о необходимости мирного освоения космоса и призвали не допустить превращения его в арену военной конфронтации.

«В контексте резолюции Генеральной ассамблеи ООН... «Неразмещение первыми оружия в космосе», а также совместного заявления России и многонационального государства Боливия от 12 апреля 2016 года, президенты подчеркнули важность сохранения космоса свободным от оружия и доступным для исследования и использования в мирных целях на благо всех государств», — говорится в совместном заявлении глав государств, опубликованном на сайте Кремля.

По мнению лидеров России и Боливии, следует разработать многостороннее соглашение о запрете любого вооружения в космосе для предотвращения угроз мировой безопасности.

Они также подчеркнули важность соблюдения действующих договоров, предусматривающих исключительно мирное использование космоса для исследований и международного сотрудничества.

В апреле исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан обвинил Россию и Китай в милитаризации космоса для возможной атаки на американские спутники в случае конфликта.