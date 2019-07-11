Путин и Моралес призвали избежать гонки вооружений в космосе

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин и лидер Боливии Эво Моралес по итогам переговоров в Москве заявили о необходимости мирного освоения космоса и призвали не допустить превращения его в арену военной конфронтации.
Путин и Моралес призвали избежать гонки вооружений в космосе
  • Reuters

«В контексте резолюции Генеральной ассамблеи ООН... «Неразмещение первыми оружия в космосе», а также совместного заявления России и многонационального государства Боливия от 12 апреля 2016 года, президенты подчеркнули важность сохранения космоса свободным от оружия и доступным для исследования и использования в мирных целях на благо всех государств», — говорится в совместном заявлении глав государств, опубликованном на сайте Кремля.

По мнению лидеров России и Боливии, следует разработать многостороннее соглашение о запрете любого вооружения в космосе для предотвращения угроз мировой безопасности.

Они также подчеркнули важность соблюдения действующих договоров, предусматривающих исключительно мирное использование космоса для исследований и международного сотрудничества.

В апреле исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан обвинил Россию и Китай в милитаризации космоса для возможной атаки на американские спутники в случае конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить