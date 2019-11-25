Варшавский уговор: в Польше призвали НАТО ответить на разработки России в космической сфере

В польском правительственном аналитическом центре рассказали об «угрозе» со стороны России в космосе. Специалисты заявили о разработке Москвой противоспутникового вооружения и назвали это «асимметричным ответом» на создание аналогичных технологий в Соединённых Штатах. В докладе, с которым ознакомился RT, авторы призывают НАТО включить сценарии атак на спутники в программу учений. Как отметили российские эксперты, таким образом Варшава, будучи «бастионом США в Европе», развивает антироссийские настроения. При этом, как подчёркивают аналитики, милитаризацией космоса занимается Вашингтон.

Аналитики Института международных отношений (PISM) при правительстве Польши призвали НАТО и ЕС отреагировать на российские разработки противоспутникового оружия.

«Рост российского потенциала в сфере противоспутниковых систем требует реакции со стороны государств — членов НАТО и стран ЕС», — говорится в бюллетене PISM, с текстом которого ознакомился RT.

В тексте утверждается, что Россия предлагает ограничить распространение этого вооружения, так как «обеспокоена военным доминированием США в космосе», но в то же время сама создаёт подобные системы.

«Россия обеспокоена растущим технологическим преимуществом США, а также их военным доминированием в космосе, и предлагает принять международные законы, направленные на ограничение противоспутниковых систем. В то же время российское руководство ведёт разработку кинетического противоспутникового оружия, которое позиционируется как ответ на аналогичные проекты, реализуемые Китаем, США и Индией», — отмечают аналитики института.

При этом польские специалисты утверждают, что РФ намерена модернизировать противоспутниковые системы в качестве «асимметричного ответа» на шаги Соединённых Штатов.

«Создаваемое в России противоспутниковое оружие — элемент её «асимметричного ответа» на развитие американских систем ПРО, новых модификаций ракет наземного базирования и гиперзвукового оружия», — пишут авторы материала.

Однако официальные лица РФ неоднократно выступали против милитаризации космоса. Это явление считается одной из главных угроз международной безопасности, указывал, в частности, министр обороны России Сергей Шойгу.

«Возможная реализация военно-космических планов США ударит по действующей системе обеспечения безопасности космической деятельности, ставшей результатом развития международного космического права. Все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряжённости и очередными витками гонки вооружений», — подчёркивали в МИД России.

Ранее американскую военную политику раскритиковал зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов. По его словам, Вашингтон долгое время противодействует усилиям по выработке документов, направленных на сохранение космоса в мирных целях.

«Россия вместе со своими единомышленниками стремится не допустить провоцируемой странами Запада гонки вооружений в космическом пространстве», — добавил дипломат, выступая на Первом комитете Генассамблеи ООН.

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, именно США в настоящий момент усиленно работают над созданием противоспутниковых систем.

«Если почитать последние программные документы Пентагона, то складывается впечатление, что американцы делают ставку именно на это. Более того, существуют крупные лоббистские группы, которые занимаются продвижением решений по милитаризации космоса. Речь идёт о размещении спутниковых группировок, усиливающих противоракетную оборону, и спутников-перехватчиков, которые способны перехватить не только части баллистических ракет и гиперзвукового оружия, но и ликвидировать другие спутники», — сказал Леонков.

Военные проекты направлены на сохранение доминирования Штатов за пределами планеты, причём вопрос превосходства звучит как раз в американских документах, но не в российских, заметил эксперт. Он также подчеркнул, что Москва давно пытается урегулировать ситуацию с космосом. Вашингтону был предложен проект договора о запрещении милитаризации, но США отказались.

С этого года за действия США в космосе отвечает новая структура — Космическое командование (SPACECOM) в составе ВС. По словам президента США Дональда Трампа, усиление военного присутствия вызвано угрозами со стороны «противников», которые якобы представляют опасность для американских спутников.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Космического командования. 19 февраля 2019 года

Reuters

© Jim Young

«Бастион США в Европе»

Кроме того, в PISM обращают внимание, что уже сейчас Россия может добавить функции борьбы со спутниками к системам ПРО, таким как A-235 и S-400, которые способны осуществлять заатмосферный перехват. Утверждается, что в скором времени у РФ появится возможность использовать системы против гражданских и военных спутников на низкой околоземной орбите, а также развернуть роботизированные спутники, нарушающие работу техники на более высоких орбитах.

Польские аналитики также отмечают, что в арсенале РФ имеются системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способные глушить спутниковые сигналы.

Напомним, что в прошлом году Норвегия обвинила российских военных во вмешательстве в работу GPS сил Североатлантического альянса, участвовавших в манёврах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве ничего не знают о якобы причастности к возникновению проблем с GPS, и подчеркнул, что Россию часто безосновательно обвиняют в подобных нарушениях.

«Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или Министерство обороны. Но вы знаете, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Тем не менее польские специалисты «в свете проводимых Россией киберопераций» приходят к выводу, что Россия обладает технологиями, которые позволяют влиять на работу гражданских и военных спутников.

«Страна обладает столь же продвинутыми технологиями для осуществления кибератак на спутники гражданского назначения, которые, как правило, имеют менее надёжную защиту, чем военное оборудование. Следует подчеркнуть, что все перечисленные небоевые средства также могут позволить России тайно мешать работе военных спутников противника в мирное время», — сообщатся в докладе.

Заявления о том, что Россия представляет «угрозу» в космосе, звучат не первый раз. Чаще всего об этом говорят американские высокопоставленные военные. Так, в сентябре на эту тему высказался председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд.

«В 1990-е годы, когда мы (США. — RT) разместили значительные силы в космосе, мы исходили из того, что у нас не будет там соперников. Сегодня в космосе развернулось соперничество», — констатировал он.

А в апреле исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан предупредил, что Россия вместе с Китаем уже «военизировали космос» якобы с намерением подвергнуть опасности американские спутники.

Идеи США в Европе традиционно распространяет Польша, заметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Интересно слышать заявления о ситуации в космосе от такой «великой космической державы», как Польша... На самом деле Варшава — бастион США в Европе. Её суперзадача заключается в том, чтобы развивать антироссийские настроения по всем направлениям», — рассказал он RT.

Алексей Леонков, в свою очередь, предположил, что Польша пытается настроить мировое сообщество против России в космосе, чтобы полностью развязать руки США в милитаризации этой сферы.

Американский орбитальный самолёт X-37B

Reuters

© Boeing / Vandenberg Air Force Base

Обсуждение ответных мер

Сотрудники PISM полагают, что союзникам по НАТО следует проанализировать потенциальные действия блока в связи с возможным применением противоспутникового оружия. В частности, альянсу нужно решить, будет ли уничтожение спутника страны-члена считаться поводом для активации Пятой статьи устава НАТО, которая предполагает в том числе применение силы в ответ на нападение на одну из стран.

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«НАТО необходимо рассмотреть последствия применения противоспутникового оружия в рамках Четвёртой статьи Вашингтонского договора», — говорится в материале.

В свою очередь, в Четвертой статье говорится, что страны будут консультироваться друг с другом, «если по мнению какой-либо из них территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

«Может оказаться так, что использование небоевых средств с целью нарушения работы спутника, принадлежащего государству — члену НАТО, станет предметом обсуждения в соответствии с вышеупомянутой Четвёртой статьей. Альянс может прийти к заключению, что физическое уничтожение такого спутника считается актом агрессии, требующим применения Пятой статьи», — говорится в докладе.

Ещё один совет от польской организации — отрабатывать сценарии атак на спутники во время учений, а также повысить осведомлённость граждан об уязвимости космической техники. Аналитики напомнили, что Польша планирует приобрести разведывательные спутники.

Стоит отметить, что теперь НАТО рассматривает космос как новую сферу для своих операций наряду с воздушным пространством, землёй, морскими территориями и киберсферой. Об этом 20 ноября заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что космос стал частью повседневной жизни на земле и может быть использован «как для мирных целей, так и для агрессии». В то же время размещать там оружие НАТО не планирует, заявил Столтенберг.

Наращивание военно-космической мощи стран НАТО может вынудить Россию пойти на ответные меры, считают опрошенные RT эксперты.

«Космос становится ареной разработки новых технологий, в том числе и оборонного характера, для целого ряда государств. Странно было бы, если Россия никак не отреагировала бы на это», — сказал Дмитрий Солонников.

Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия быстро создаст ответные технологии, если Соединённые Штаты разместят вооружение в космосе. При этом он добавил, что такое отношение к безопасности не радует.

«Дело может дойти до того, что над головой каждого государства будут висеть какие-то ударные комплексы. Подлётное время до соответствующих объектов поражения составит пять, семь, восемь минут. А управлять этими системами непросто в космическом пространстве. Возможны технологические сбои, всё что угодно», — подчеркнул он.