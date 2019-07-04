«Не отказываются от милитаризации»: как США планируют «сохранить преимущество» в космосе

США необходимо «сохранить преимущество» в космосе, говорится в новом запросе Агентства космического развития США, с текстом которого ознакомился RT. Отмечается, что «соперничество великих держав возобновилось с подъёмом Китая и восстановлением роли России». В связи с этим ведомство намерено разработать системы навигации, транспортировки и боевого управления в космическом пространстве. Российские эксперты подчеркнули, что подобные проекты в очередной раз демонстрируют политику Вашингтона, направленную на милитаризацию космоса. В то же время Москва обладает возможностями для ответа на такие действия, подчеркнули аналитики.

Агентство космического развития США планирует укрепить космическую архитектуру на каждом из так называемых слоёв космоса. Об этом говорится в новом запросе ведомства, с текстом которого ознакомился RT.

Как подчёркивается в документе, американская стратегия национальной обороны подтверждает, что космос жизненно необходим не только для обеспечения безопасности страны, но и для современных «методов военных действий». Особое беспокойство в американском агентстве вызывает «подъём Китая и восстановление роли России», которые возобновили соперничество за «преимущество в космосе».

«С подъёмом Китая и восстановлением роли России возобновилось соперничество великих держав, и для победы в этом долгосрочном стратегическом соперничестве нам критически важно сохранить преимущество в космосе. Потенциальные противники пытаются нам в этом помешать, выстраивая свою стратегию на использовании реальных и предполагаемых уязвимостей наших действующих и перспективных систем обеспечения национальной безопасности в космосе», — говорится в заявке Агентства космического развития США.

Кроме того, указывается в документе, так называемые противники разрабатывают и демонстрируют средства, «угрожающие национальной безопасности на различных направлениях», значительно быстрее, чем США могут на них реагировать.

Как подчёркивается в документе, в ответ на такие угрозы в марте этого года было создано Агентство космического развития США. Согласно заявке, ведомство, подконтрольное Пентагону, намерено задействовать частные инвестиции в разработке космических технологий (например, повторное использование аппаратного и программного обеспечения, лизинг), а также передовые отраслевые практики.

Именно поэтому в новой заявке агентство запрашивает у компаний информацию о несущих отсеках, модулях полезной нагрузки, дополнительных модулях и концепциях запусков, которая смогла бы поспособствовать созданию «гибкой и адаптивной космической архитектуры следующего поколения».

Так, ведомство разработало условную архитектуру, где указываются различные «слои», на каждом из которых обозначены американские приоритеты. Помимо уровней, отвечающих за навигацию и транспортировку, в заявке также присутствуют «слой сдерживания» и «слой боевого управления». На последнем, в частности, предполагается размещение систем командования, контроля, боевого управления и связи.

Условная архитектура в космосе, опубликованная в заявке Агентства космического развития США

© fbo.gov

Согласно документу, такая условная архитектура строится на всеохватном слое передачи данных и коммуникаций. Кроме того, по планам агентства предполагается использовать небольшие (50-500 кг) массово производимые спутники, несущие соответствующее аппаратное и программное обеспечение.

С помощью заявлений о так называемой угрозе со стороны Москвы и Пекина американские ведомства в очередной раз пытаются добиться финансирования проектов, направленных на милитаризацию космоса, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

При этом Россия и Китай неоднократно ставили вопросы о недопустимости выведения оружия в космос, напомнил эксперт. Так, в июле 2018 года в МИД России заявили, что вооружённое противостояние в космосе может привести к таким же трагическим последствиям, как и гонка ядерных вооружений. Против милитаризации околоземного пространства также выступал и МИД Китая.

Россия не собирается вступать в новую гонку вооружений, подчеркнул эксперт. В то же время он отметил, что Россия обладает возможностями для ответа на действия Вашингтона.

«У нас есть возможности для симметричных действий, нейтрализации всех угроз из космоса при помощи систем радиоэлектронной борьбы, систем противоракетной обороны, ПВО, в том числе, и новым комплексом С-500, который мы в ближайшее время поставим на боевое дежурство», — отметил эксперт.

«Оправдать своё существование»

Между тем в июне этого года глава Агентства космического развития США Фред Кеннеди подал в отставку всего после четырёх месяцев работы на этой должности. По сообщениям американских СМИ, причиной его ухода могла стать последовательная критика деятельности нового агентства со стороны руководства ВВС США.

В частности, в феврале во время выступления на съезде Ассоциации ВВС в Орландо министр ВВС США Хезер Уилсон выразила сомнения относительно задач Агентства космического развития.

«У меня есть некоторые сомнения насчёт задач этого ведомства: почему предполагается, что оно будет справляться с ними эффективнее, чем мы в настоящее время, и на чём в принципе будет сосредоточена его деятельность?» — приводит Defense News слова Уилсон.

Министр Военно-воздушных сил США Хезер Уилсон

Reuters

© Jonathan Ernst

По словам Виктора Литовкина, сейчас подобные проекты и исследования, описанные в новой заявке американского агентства, необходимы ведомству для оправдания своего существования.

«Конечно, всё это нужно для того, чтобы оправдать своё существование, получить больше денег на исследования и разработки», — подчеркнул он.

«Не отказываются от милитаризации космоса»

Штаты уже обладают самой большой спутниковой группировкой, однако Вашингтон не планирует отказываться от милитаризации космоса, отметил в беседе с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Также по теме Орбита успехов: почему в США опасаются военного превосходства России и Китая в космосе Россия и Китай могут добиться превосходства в развитии военных технологий в космосе, считает глава Космического командования ВВС США...

«Несмотря на то, что американцы имеют самую большую спутниковую группировку, они не отказываются от милитаризации космоса в связи с тем, что их аналитики просчитали, что большинство операций, которые они запланировали на суше и на море с участием средств воздушного нападения, такие государства, как Россия и Китай могут успешно отразить. И США не смогут продиктовать свои условия. Вот они и решили обратить свой взор на космос», — подчеркнул эксперт.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты отстают от России и Китая в работе над созданием космических войск. Уже феврале этого года он подписал меморандум, предусматривающий создание Космических сил США — нового, шестого вида Вооружённых сил Соединённых Штатов, которые станут отдельной структурой.

«Америка обладает самыми боеспособными вооружёнными силами в мире, но мы должны быть готовы противостоять надвигающимся угрозам со стороны иностранных противников в космосе, чтобы сохранить наше лидерство и опередить конкурентов», — указывается в документе.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение США выделить военно-космические силы в отдельный род войск подтверждает предположение, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий. Она также подчеркнула, что Россия внимательно следит за подобными устремлениями Вашингтона и тщательно анализирует возможные последствия.