В Пентагоне заявили о потере преимущества США в космосе

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Исполняющий обязанности министра обороны Соединённых Штатов Патрик Шанахан заявил, что США начинают терять преимущество в космосе, уступая Китаю.
В Пентагоне заявили о потере преимущества США в космосе
  • Reuters

По его словам, Китай и Россия рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий. 

«Китай развивается стремительно и наращивает своё присутствие в космосе. В прошлом году их правительство вывело на орбиту 38 ракет, что в два раза больше, чем запустило наше», — цитирует Шанахана ТАСС.

Ранее глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что Москве придётся ответить на шаги Вашингтона, направленные на милитаризацию космоса. 

В феврале американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который предусматривает создание Космических сил США.

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