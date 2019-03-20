В Пентагоне заявили о потере преимущества США в космосе

Исполняющий обязанности министра обороны Соединённых Штатов Патрик Шанахан заявил, что США начинают терять преимущество в космосе, уступая Китаю.

По его словам, Китай и Россия рассматривают космос в качестве пространства для ведения боевых действий.

«Китай развивается стремительно и наращивает своё присутствие в космосе. В прошлом году их правительство вывело на орбиту 38 ракет, что в два раза больше, чем запустило наше», — цитирует Шанахана ТАСС.

Ранее глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что Москве придётся ответить на шаги Вашингтона, направленные на милитаризацию космоса.

В феврале американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который предусматривает создание Космических сил США.