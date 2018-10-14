Трамп заявил, что США отстали от России и Китая в создании космических войск

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Соединённые Штаты отстали от России и Китая в сфере создания космических войск, заявил американский лидер Дональд Трамп на митинге в штате Кентукки.
Трамп заявил, что США отстали от России и Китая в создании космических войск
  • Reuters

В ходе выступления Трамп подчеркнул, что по его указу Пентагон в настоящее время работает над созданием шестого вида Вооружённых сил США — космических сил.

«Кстати говоря, Китай уже начал (создавать космические силы. — RT), Россия уже начала. Они первые начали, но зато у нас — самые замечательные люди в мире, мы производим самое лучшее в мире оборудование, мы делаем лучшие ракеты, танки и корабли», — отметил он.

В августе министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что возглавляемое им ведомство работает над созданием космических войск. По словам главы Пентагона, космос — «такое же поле боя, как земля, воздух и море».

Подробнее — в материале RT.

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