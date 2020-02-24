Эсминец «свободы»: ВМС США объяснили заход американского военного корабля в Чёрное море
- Эсминец ВМС США Ross
- Reuters
- © Yoruk Isik
В ВМС США сообщили, что американский эсминец с управляемым ракетным оружием (УРО) Ross прибыл в регион для проведения комплекса мероприятий «по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности на море».
«Данным визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с черноморскими партнёрами. Операции в Чёрном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе ВМС добавили, что действия корабля в регионе укрепляют взаимодействие с партнёрами по НАТО, а также демонстрируют коллективную готовность к обеспечению безопасности в рамках операции «Атлантическая решимость».
Эсминец УРО Ross, оснащённый боевой информационно-управляющей системой Aegis, прибыл в Чёрное море 23 февраля. Это первый в текущем году заход американского корабля в черноморскую акваторию.
В российском Национальном центре управления обороной сообщили, что корабли Черноморского флота следят за действиями эсминца.
Американцы хотят продемонстрировать силу, а также приверженность обязательствам по защите своих союзнических государств, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Сегодня заход американского корабля, очевидно, является дестабилизирующим фактором в регионе, а не обеспечивает безопасность, как США это преподносят. Заход корабля вызывает напряжение и, конечно же, в данном случае будут приниматься соответствующие меры. Мы взяли ситуацию под особый контроль», — рассказал он RT.
Швыткин добавил, что частота захода американских кораблей в Чёрное море говорит о проявлении нездорового интереса Соединённых Штатов к российским границам.
FILE PHOTOS: #USSRoss (DDG 71) began her transit into the Black Sea today, the first time a U.S. Navy ship has visited this year, continuing efforts to strengthen partnerships with our NATO allies. #MontreuxConvention#NavyPartnerships— U.S. Navy (@USNavy) February 23, 2020
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Бывший командующий Черноморским флотом, советник начальника Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Касатонов в беседе с RT назвал операцию эсминца обычной практикой США и НАТО.
«Западное побережье Чёрного моря находится под их контролем, у них функционирует противоракетная система в Румынии, в перспективе в Болгарии. Это задача, близкая к боевой. Тем не менее американцы действуют в рамках международных морских правил, не нарушают законов и территориальных вод и, используя принцип открытого моря, плавают там, где можно», — рассказал он.
Эксперт добавил, что ситуация находится под контролем российского Черноморского флота, и подтвердил, что никакой угрозы для России она не представляет.
«Однако, в таком случае всегда хочется сказать: «Для прогулок подальше выбрали бы закоулок», — отметил Касатонов.
«Естественно, мы в определённой мере недовольны всеми этими моментами. Но мы можем в равной степени провести плавание около их побережья. Это некая взаимная практика», — заключил он.
Согласно международной Конвенции Монтрё, военные корабли определённых классов (лёгкие надводные корабли, небольшие боевые суда и вспомогательные суда) нечерноморских государств в мирное время имеют право находиться в Чёрном море не более 21 суток. Общий тоннаж всех военных кораблей нечерноморских стран, одновременно присутствующих в акватории, не должен превышать 30 тыс. тонн, а количество — девяти единиц. При этом для отдельного взятого такого государства тоннаж не должен превышать двух третей общего тоннажа.
В 2016 году генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличивает своё присутствие в Черноморском регионе в связи с присоединением Крыма к России.
«Конечно, это влияет на всю обстановку в области безопасности в регионе Чёрного моря, поэтому мы уже укрепили наше присутствие в этом регионе», — утверждал он.
В свою очередь, Александр Грушко, занимавший тогда должность постпреда России при альянсе, заявил, что Москва сделает всё для того, чтобы Чёрное море не превратилось в «натовское озеро».
«На сегодняшний день НАТО пытается перенести конфронтационные схемы на акваторию Чёрного моря. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что нельзя допустить превращения Чёрного моря в «российское озеро». Но в НАТО прекрасно понимают, что Чёрное море никогда не превратится в «натовское озеро», и мы примем все необходимые меры для того, чтобы нейтрализовать возможные угрозы и попытки силового давления на Россию с южного направления», — говорил он в интервью «Российской газете».
Стоит отметить, что в конце февраля глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в первом квартале текущего года Военно-морской флот России пополнится первым серийным многоцелевым сторожевым кораблём проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». До 2025 года ВМФ должен получить в общей сложности шесть фрегатов проекта 22350. Сейчас «Северная верфь» строит «Адмирала Головко» и «Адмирала флота Советского Союза Исакова». В апреле прошлого года в присутствии президента РФ Владимира Путина на предприятии были заложены ещё два корабля — «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».
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