«Адмиралы» дальней морской зоны: как новейшие российские сторожевые корабли расширят боевые возможности ВМФ
- Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» на генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ в Кронштадте
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в первом квартале текущего года Военно-морской флот России пополнится первым серийным многоцелевым сторожевым кораблём проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов».
«Очередной этап испытаний продлится ещё примерно неделю, после чего корабль будет готовиться к передаче флоту. Это первый квартал», — сказал Рахманов в комментарии РИА Новости.
В настоящее время «Адмирал Касатонов» находится на государственных ходовых испытаниях в Баренцевом море. Экипаж отрабатывает маневрирование, проверяет вооружение, системы и механизмы корабля, включая гидроакустическое оборудование.
В начале февраля фрегат выполнил стрельбу из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) вертикального пуска 3К96-2 «Полимент-Редут». Система ПВО успешно поразила ракету-мишень, запущенную с малого ракетного корабля Северного флота «Рассвет».
Также на полигонах в Баренцевом море экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как поясняет пресс-служба Северного флота, данное вооружение обеспечивает «оборону корабля от атак высокоточного ракетного оружия».
В конце прошлого года «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбы крылатыми ракетами 3М-14 «Калибр» и 3М55 «Оникс». Как уточнил ранее начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга, во время испытаний запущенная из акватории Белого моря ракета «Калибр» успешно поразила цель на полигоне «Чижа» в Архангельской области.
«Создавался буквально с нуля»
Разработчик «Адмирала Касатонова» — Северное проектно-конструкторское бюро (СПКБ). Корабль, который стал вторым по счёту представителем проекта 22350, был построен на предприятии «Северная верфь» (Санкт-Петербург). Головной корабль «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вошёл в состав Северного флота 28 июля 2018 года.
Фрегаты проекта 22350 способны выполнять широкий спектр задач в дальней морской зоне. В частности, они предназначены для охраны судов, коммуникаций, проведения контртеррористических и миротворческих операций. Арсенал фрегатов позволяет им обеспечивать противовоздушную оборону других кораблей, поддержку десанту, наносить удары по различным наземным и морским целям, осуществлять противолодочную оборону.
Помимо ракетного вооружения, фрегат проекта 22350 оснащён 130-мм артиллерийской установкой А-192М «Армат», зенитной системой 3М89 «Пальма» («Палаш»), противолодочным комплексом 91Р2 и противоторпедным комплексом «Пакет-НК».
Полное водоизмещение корабля составляет 5,4 тыс. т, длина — 135 м, ширина — 16 м, максимальная скорость — 29 узлов, дальность плавания — до 4,5 тыс. миль, автономность — 30 суток, экипаж — более 170 человек.
«Высокие эксплуатационные характеристики и боевые возможности фрегата, заложенные при его создании учёными-кораблестроителями, позволяют кораблю решать задачи в любом районе мирового океана, не уступая зарубежным аналогам», — говорится в материалах Минобороны РФ.
В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что фрегаты проекта 22350 способны «проецировать российскую военную мощь в океанской зоне». По его словам, они существенно превосходят по боевым возможностям другие отечественные корабли аналогичного класса (например, проекта 11356) и совершенно не уступают иностранным образцам.
«Во фрегате проекта 22350 почти всё новое. Серийное строительство кораблей несколько затянулось, потому что проект создавался буквально с нуля. Также возникли вопросы импортозамещения. Например, силовая установка была украинская, однако ей нашли достойную отечественную замену. Запуск серийной постройки фрегатов 22350 — это большое достижение российской кораблестроительной промышленности», — сказал Мураховский.
В разговоре с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев обратил внимание на мощное зенитное вооружение фрегата 22350. Так, комплекс ПВО дальнего радиуса «Полимент-Редут» способен поражать все типы воздушных объектов на расстоянии до 150 км, а будущем, с появлением новой ракеты — до 400 км.
- Сторожевой корабль проекта 22350 «Адмирал Касатонов» во время репетиции парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Боеприпасы «Полимент-Редута» оснащены активной головкой самонаведения (ГСН), которая позволяет уничтожать цель без получения данных от радиолокационной станции (РЛС). Ракеты этого ЗРК отличаются высокой манёвренностью, точностью и относительно небольшими габаритами.
За оборону фрегата 22350 также отвечает комплекс ближнего радиуса действия «Пальма», который может перехватывать цели на дальности до 10 км и на высоте до 5 км. Главным образом «Пальма» предназначена для защиты корабля от крылатых ракет. Как утверждает разработчик («КБточмаш им. А.Э. Нудельмана»), эта зенитная система позволяет обеспечить эффективную противовоздушную оборону.
«Средства ПВО ближнего и дальнего радиуса необходимы такому солидному кораблю, как фрегат 22350, для самообороны и прикрытия других кораблей в дальней морской зоне. Собственно это, по сути, одна из важнейших функций сторожевых кораблей», — пояснил Корнев.
По прогнозу эксперта, в ближайшей перспективе фрегаты 22350 могут стать носителями гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон». По его словам, новые сторожевые корабли оснащены универсальным стрельбовым комплексом, который может запускать зенитные, крылатые и гиперзвуковые ракеты.
«Одно из главных достоинств фрегата проекта 22350 — это достаточно высокий уровень унификации вооружения. Наряду с другими современными кораблями ВМФ он сможет использовать «Циркон», дальность которого превышает 1 тыс. км.
Это будет очень грозное оружие, которое невозможно перехватить», — подчеркнул Корнев.
Платформа для модернизации
До 2025 года ВМФ должен получить в общей сложности шесть фрегатов проекта 22350. Сейчас «Северная верфь» строит «Адмирала Головко» и «Адмирала флота Советского Союза Исакова». В апреле прошлого года в присутствии президента РФ Владимира Путина на предприятии были заложены ещё два корабля — «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».
По информации Минобороны, эти фрегаты представляют собой «четвёртое поколение отечественных кораблей-носителей управляемого ракетного вооружения». Как отмечает военное ведомство, суда станут базовыми «для дальнейшего развития фрегатов этого проекта».
Как полагают эксперты, речь идёт о создании модернизированных версий, которые будут обладать более внушительным боекомплектом и водоизмещением. Разработкой обновлённых фрегатов занимаются специалисты СПКБ.
- Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-Морского Флота РФ во время посещения судостроительного завода «Северная верфь»
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
По информации источников ТАСС, имеется в виду проект 22350М, к строительству которого судостроительная промышленность готова приступить уже в текущем году. По сведениям агенства, боекомплект обновлённого фрегата увеличится в три раза — с 16 до 48 ракет. Корабль также будет габаритнее и тяжелее (около 7 тыс. т).
Виктор Мураховский считает, что проект 22350 — оптимальная платформа для создания новейших фрегатов. По его мнению, с учётом увеличения числа пусковых ячеек их водоизмещение может составить 6,5—7 тыс. т. При этом радиоэлектронное оборудование будет аналогичным тому, которое установлено на немодернизированных кораблях, полагает эксперт.
В свою очередь, Дмитрий Корнев допускает, что проект 22350М получит универсальную автоматизированную систему управления вооружением, а благодаря увеличению боезапаса по своим ударным возможностям приблизится к эсминцу.
«Проект 22350 и его модернизированный вариант — это очень нужные нашему Военно-морскому флоту корабли. Они позволят России сохранить прочное присутствие в дальней морской зоне. На мой взгляд, в ближайшие годы они будут составлять основу крупнотоннажного флота России», — резюмировал Корнев.
- «Флот мощной океанской державы»: как в ближайшие годы усилятся боевые возможности российского ВМФ
- «Многофункциональная машина»: на что способен модернизированный российский истребитель МиГ-31БМ
- Бюджет в море: для чего ВМС США планируют закупить рекордное количество противокорабельных ракет
- «Задача — получить конкурентное преимущество»: США ввели санкции против трёх оборонных предприятий России