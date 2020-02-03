Фрегат «Адмирал Касатонов» провёл испытания в Баренцевом море
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
После испытательной стрельбы корабль продолжил программу государственных ходовых испытаний. В частности, проверены его радиотехнические системы.
Фрегат вышел из Беломорской военно-морской базы Северного флота 20 ноября. Заводские испытания состояли из нескольких этапов.
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