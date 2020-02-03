Фрегат «Адмирал Касатонов» провёл испытания в Баренцевом море

Фрегат «Адмирал Касатонов» провёл стрельбы в Баренцевом море. Использовался зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

После испытательной стрельбы корабль продолжил программу государственных ходовых испытаний. В частности, проверены его радиотехнические системы.

Фрегат вышел из Беломорской военно-морской базы Северного флота 20 ноября. Заводские испытания состояли из нескольких этапов.

Ранее военный аналитик капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил характеристики первой серийной атомной подлодки проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск».