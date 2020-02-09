Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море

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Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс РЭБ в Баренцевом море
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северный флот.

«В полигонах флота в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы. Данные комплексы обеспечивают оборону корабля от атак высокоточного ракетного оружия», — говорится в сообщении.

После завершения всего комплекса ходовых испытаний корабль примут в состав ВМФ России.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что фрегат «Адмирал Касатонов» провёл стрельбы в Баренцевом море. Использовался зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

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