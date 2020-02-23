Россия отслеживает действия американского эсминца в Чёрном море

В Национальном центре управления обороной (НЦУО) России сообщили, что Черноморский флот следит за зашедшим в акваторию Чёрного моря американским ракетным эсминцем управляемым ракетным оружием (УРО) «Росс».

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО «Росс» ВМС США, зашедшего в 18:30 мск 23 февраля 2020 года в акваторию Чёрного моря», — приводит ТАСС сообщение военных.

Эсминец «Росс», оснащённый крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис», размещён на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота.

Ранее сообщалось, что новый бюджет Военно-морских сил США на предстоящий финансовый год предусматривает закупку до 2025 года 850 новейших противокорабельных крылатых ракет.