В США назвали цель захода американского эсминца в Чёрное море
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с нашими черноморскими партнерами», — заявил командир судна.
По его словам, «постоянные операции в Чёрном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства».
Как заявляют в ВМС операции корабля в Чёрном море «укрепят взаимодействие с союзниками и партнёрами по НАТО».
Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за зашедшим в акваторию Чёрного моря американским ракетным эсминцем «Росс».