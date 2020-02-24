В США назвали цель захода американского эсминца в Чёрное море

В ВМС США рассказали, что американский эсминец «Росс» вошёл в Чёрное море с целью проведения «операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с нашими черноморскими партнерами», — заявил командир судна.

По его словам, «постоянные операции в Чёрном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства».

Как заявляют в ВМС операции корабля в Чёрном море «укрепят взаимодействие с союзниками и партнёрами по НАТО».

Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за зашедшим в акваторию Чёрного моря американским ракетным эсминцем «Росс».