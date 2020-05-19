«Пересмотрю вопрос о нашем членстве в организации»: Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум из-за ситуации с COVID-19

Президент США направил руководству Всемирной организации здравоохранения письмо, в котором в ультимативной форме потребовал «масштабных и существенных улучшений» в течение 30 дней. Если это условие не будет выполнено, то Вашингтон может отказаться от финансирования ВОЗ и даже выйти из организации, заявил Дональд Трамп. В своём письме он перечислил ряд предпринятых ВОЗ шагов, которые, по его мнению, были ошибочными в ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Тем временем в ВОЗ признали, что центр пандемии переместился в Северную и Южную Америку. Согласно последним данным, в Соединённых Штатах насчитывается более 1,5 млн случаев COVID-19. Ранее представители медицинского сообщества США заявили RT, что система здравоохранения страны продемонстрировала неспособность эффективно бороться с эпидемией, а власти изначально не восприняли угрозу COVID-19 достаточно серьёзно.

Президент США Дональд Трамп направил главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебрейесусу письмо, в котором раскритиковал поведение ВОЗ в связи с распространением COVID-19 и пригрозил прекратить финансирование организации.

«Если Всемирная организация здравоохранения не обяжется добиться масштабных и существенных улучшений в течение следующих 30 дней, я придам своему решению о временном прекращении взносов США в бюджет ВОЗ постоянный характер и пересмотрю вопрос о нашем членстве в данной организации», — говорится в тексте обращения американского лидера.

По мнению Трампа, единственным вариантом дальнейших действий для ВОЗ остаётся «демонстрация своей независимости от Китая». Хозяин Белого дома заявил, что не может позволить американским налогоплательщикам финансировать организацию, которая в текущем её состоянии «столь очевидно не служит интересам США».

В своём письме Трамп перечислил ряд предпринятых ВОЗ шагов в ходе распространения коронавируса нового типа, которые, по его мнению, были неправильными. Американский лидер также обвинил организацию в публикации ложных сведений и раскритиковал позицию, которой ВОЗ придерживается по отношению к Китаю.

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Напомним, что в середине апреля президент США объявил о приостановке финансирования ВОЗ со стороны Вашингтона, обвинив организацию в сокрытии информации о распространении коронавируса. Через месяц Трамп допустил возможность возобновления финансирования ВОЗ со стороны Соединённых Штатов, но лишь в размере 10% от прежних траншей.

«Это всего лишь одна из множества идей, которые мы рассматриваем, и в этом случае мы будем платить 10% от того, что мы платили в течение многих лет, тогда это будет соответствовать уровню выплат Китая, которые намного ниже. Окончательное решение не принято», — отметил Трамп 16 мая.

Незадолго до публикации письма Трампа к главе ВОЗ лидер Китая Си Цзиньпин призвал мировые государства объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса и оказать Всемирной организации здравоохранения активную поддержку.

«Необходимо содействовать усилению роли ВОЗ, способствовать тому, чтобы она вносила важный вклад в борьбу с пандемией... Китай призывает усилить политическое и финансовое содействие данной организации», — цитирует ТАСС Си Цзиньпина.

По информации ВОЗ, с начала эпидемии в мире зафиксировано почти 4,7 млн случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа. Общее число жертв COVID-19, согласно данным организации, превысило 315 тыс. человек.

Reuters

© Brian Snyder

Америка — центр эпидемии

Соединённые Штаты остаются страной с самым большим количеством случаев COVID-19. По данным ВОЗ, в стране более 1,477 млн инфицированных и почти 89,3 тыс. летальных случаев.

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Согласно статистике американского Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 1,5 млн заболевших новой коронавирусной инфекцией и свыше 90,3 тыс. умерших от её последствий.

12 мая официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила, что центр эпидемии переместился из Европы в Северную и Южную Америку, где растёт число заражений, тогда как в Старом Свете ситуация постепенно выравнивается.

Ранее западные врачи и аналитики выразили мнение, что на пике заболеваемости система здравоохранения США продемонстрировала неспособность эффективно бороться с эпидемией.

В частности, американский педиатр Маргарет Флауэрс в беседе с RT отметила, что действующая сейчас в США система частного здравоохранения фактически закрепляет социальное неравенство в стране.

«Во-первых, в США нет всеобщей системы здравоохранения и десятки миллионов людей живут без медицинской страховки. Во-вторых, выяснилось, что у нас нет централизованной системы здравоохранения — американское здравоохранение состоит из разрозненных частей, плохо скоординированных между собой и глубоко бюрократизированных», — рассказала Флауэрс.

Врач отметила, что американские власти изначально не восприняли угрозу COVID-19 достаточно серьёзно, а впоследствии руководство страны затягивало с тестированием, с выяснением реального числа заражённых.

Большой резонанс также вызвала ситуация с распространением COVID-19 в домах престарелых. В беседе с RT профессор медицины и гериатрии Школы медицины Бостонского университета Томас Перлс рассказал, что количество жертв СOVID-19 в домах престарелых не учитывается в общем подсчёте погибших от вируса. Он пояснил, что после учёта этих данных реальное число погибших от СOVID-19 в США может увеличиться вдвое.

«В США в таких центрах проживает около 1,3 млн человек и примерно треть из них старше 85 лет... Если говорить только о Нью-Йорке, где около 30 тыс. человек умерли от COVID-19, то при более точном подсчёте умерших от коронавируса в домах престарелых общее число жертв возрастёт до 60 тыс.», — сказал Перлс.

Сам Трамп накануне заявил о значительном снижении числа новых случаев инфицирования коронавирусом в США, за исключением некоторых штатов. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с 14 мая в США наметилось определённое снижение ежедневного прироста заболевших. Так, 14 мая в стране выявили 27,4 тыс. новых случаев COVID-19, а 18 мая — 21,6 тыс. При этом, по информации ВОЗ, именно на 14 мая пришёлся последний минимум заболевших (18 тыс.), тогда как 17 мая было зафиксировано 27 тыс. новых случаев, а 19 мая — 45,2 тыс.

При этом в Белом доме сообщили, что после случая заражения COVID-19 одного из сотрудников администрации американского президента Трамп принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин, эффективность которого против коронавируса нового типа пока не доказана.

«Если он не помогает, хорошо, он мне не навредит. Его использовали 40 лет против малярии, от волчанки... Я принимаю его примерно полторы недели. Одну таблетку каждый день», — прокомментировал Трамп своё решение принимать препарат.