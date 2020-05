«Социал-дарвинистский подход»: почему в странах Запада наблюдается высокий уровень летальности от COVID-19

Ряд стран Запада начал постепенно снимать введённые ранее из-за пандемии коронавируса ограничительные меры. Так, в Испании разрешаются прогулки, в Британии — работа в офисе, Германия, Франция, Австрия и Швейцария запустили процесс поэтапного открытия границ.

Между тем в Европе сохраняется достаточно высокая летальность от COVID-19. Каждый день в ведущих странах региона жертвами инфекции становятся сотни людей. В США, где власти также ослабляют режим карантина, дела обстоят ещё хуже — ежесуточно от осложнений, вызванных коронавирусом, гибнут более тысячи человек (17 мая, по данным ВОЗ, скончался 2041 пациент с COVID-19).

По мнению российских и зарубежных экспертов, несмотря на относительную стабилизацию ситуации с COVID-19, в западных государствах сохраняется опасность новых вспышек и роста числа жертв инфекции. Как полагают врачи и аналитики, на пике заболеваемости система здравоохранения США и Европы продемонстрировала абсолютную неготовность к эффективной борьбе с пандемией.

Согласно данным Европейского бюро ВОЗ, в странах региона до половины всех смертей от коронавируса приходится на центры содержания пожилых людей. Сложившуюся ситуацию в организации назвали «невероятной человеческой трагедией».

Согласно недавнему отчёту Лондонской школы экономики, в Англии и Уэльсе в период с 28 декабря по 1 мая количество смертей пожилых людей, проживающих в домах престарелых, резко увеличилось по сравнению со среднестатистическими показателями за последние пять лет — на 22 тыс. Из них, согласно официальной статистике, лишь 41,6% приписываются COVID-19. Исследователи делают вывод, что влияние коронавирусной инфекции на смертность в подобных учреждениях может быть занижено.

Высокая летальность в этих учреждениях наблюдается в одной из наиболее пострадавших от пандемии стран — Испании. Как сообщила 17 мая государственная телерадиокорпорация RTVE, на долю умерших от COVID-19 в домах престарелых может приходиться до 66% от общего числа жертв инфекции в стране. По подсчётам журналистов, опиравшихся на данные автономных сообществ Испании, с начала эпидемии от COVID-19 и недугов со схожей симптоматикой скончались свыше 18 тыс. пожилых.

«Согласно данным, предоставленным автономными сообществами Испании, которые уже находятся в распоряжении правительства (хотя оно пока их и не опубликовало), в таких центрах (домах престарелых. — RT) от COVID-19 или схожих симптомов умерли уже 18 375 человек. Большинство из них в Мадриде, Каталонии, Кастилии и Леоне и Кастилии-Ла-Манче. Таким образом, смертность в домах престарелых составляет 66% от общего количества умерших, согласно официальным данным Министерства здравоохранения», — говорится в материале RTVE.

Родственники постояльцев домов престарелых винят в сложившейся ситуации власти, которые, по их мнению, не приняли достаточных мер по нейтрализации коронавирусной угрозы, а также администрацию центров содержания.

Так, большой резонанс в стране получила история 86-летней Кармелы, страдавшей болезнью Альцгеймера. Она проживала в мадридском доме престарелых «Монте Эрмосо», где в марте произошла вспышка коронавируса.

Дочь Кармелы, Розана Кастильо, не получала никаких вестей о состоянии матери, так как администрация дома престарелых, по её словам, не предоставляла данные о распространении COVID-19 в доме престарелых и о мерах по борьбе с инфекцией. Родственники пожилых испанцев, находившихся в учреждении, даже создали группу в WhatsApp для обмена любой имеющейся у них информацией. Вечером 17 марта Кастильо сообщили, что у её матери лихорадка, а 22-го числа Кармела скончалась, её тело было кремировано. Родственники так и не смогли проводить её в последний путь.

По сообщениям европейских СМИ, помимо нехватки средств защиты и медицинского оборудования, в Испании к борьбе с эпидемией не был подготовлен и персонал центров содержания пожилых, а переполненные больницы королевства часто отказывались принимать пациентов преклонного возраста.

Для дезинфекции домов престарелых и оказания медпомощи их постояльцам Мадрид был вынужден привлечь армейские подразделения, однако в ряде случаев эта мера была запоздалой.

Как сообщала министр обороны Испании Маргарита Роблес, военные специалисты, прибывавшие в центры по уходу за пожилыми, иногда выясняли, что персонал покинул рабочие места и оставил постояльцев без надлежащего ухода. В некоторых случаях военнослужащие находили уже мёртвых людей, лежащих в своих кроватях. В настоящее время прокуратура страны проводит расследование по этим инцидентам.

Испания стала далеко не единственной страной Запада, которая не смогла обеспечить достаточную безопасность пожилого населения во время эпидемии коронавируса. Так, из-за халатности персонала домов престарелых следственные действия ведут правоохранительные органы Франции, Италии, Соединённых Штатов, Канады и ещё ряда государств.

В Великобритании также сложилась неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса среди наиболее уязвимых групп населения. Здесь насчитывается более 15,5 тыс. домов престарелых, рассчитанных на проживание свыше 457 тыс. человек.

По информации статистической службы британского правительства (Office for National Statistics, ONS), по состоянию на 1 мая в центрах содержания Англии и Уэльса было зафиксировано 8312 летальных исходов из-за COVID-19. Это около 25% от общего числа связанных с коронавирусом смертей в данных регионах Соединённого Королевства. Причём в Шотландии этот показатель составляет 45%.

Актуальных цифр по состоянию на середину мая британские власти до сих пор не предоставили. Данные по летальности публикуются с двухнедельной задержкой из-за сложностей со сбором информации.

Издание The Guardian отмечает, что призыв специалистов ликвидировать нехватку средств защиты и тестов британские власти так и не услышали. Так, в апреле жертвой COVID-19 стал уролог Абдул Мабуд Чоудхари, который был одним из медиков, просивших Бориса Джонсона защитить людей, находящихся на передовой борьбы с инфекцией.

Журналисты заподозрили власти королевства в нарушении Европейской конвенции о правах человека, которая обязывает их принимать весь комплекс необходимых мер по защите граждан, чьи жизнь и здоровье подвергаются риску. Кроме того, газета не исключает, что правительство Великобритании не смогло выполнить рекомендации ВОЗ по оптимизации системы распределения средств защиты.

В свою очередь, агентство Reuters писало, что премьер-министр не смог выполнить собственное обещание и защитить пожилых людей и уязвимые слои населения от коронавирусной угрозы. По словам журналистов, приоритет отдавался медучреждениям и сотрудники домов престарелых не могли получить средства индивидуальной защиты и тесты на COVID-19.

Агентство указывает, что правительство Великобритании изначально недооценило степень коронавирусной угрозы, в том числе для пожилых людей. Так, 25 февраля государственное агентство Public Health England (структура Минздрава страны) заявило о минимальном риске заражения для людей, которые проживают в центрах по уходу.

Ещё одна причина высокой летальности среди постояльцев британских домов престарелых заключается в том, что больницы из-за нехватки коек туда переводят пациентов, в том числе контактировавших с заражёнными COVID-19. Об одном из таких случаев журналистам Financial Times рассказала жительница Лондона. Сейчас она беспокоится за жизнь своего отца, который находится в таком учреждении.

Более того, больницы Соединённого Королевства зачастую отказываются лечить постояльцев домов престарелых. Об этом в беседе с RT сообщил врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Малкольм Кендрик. Политику властей по купированию коронавирусной угрозы он назвал «абсолютным провалом».

В конце апреля с критикой сложившейся в Европе системы ухода за пожилыми выступил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. По его словам, «система долгосрочного ухода всегда оставалась на заднем плане». В связи с этим он призвал власти европейских государств увеличить зарплаты персоналу центров содержания, ликвидировать дефицит средств защиты и повысить качество предоставляемых услуг.

Распространение СOVID-19 в домах престарелых стало огромной проблемой не только для Европы, но и для Соединённых Штатов. В разговоре с RT профессор медицины и гериатрии Школы медицины Бостонского университета Томас Перлс раскритиковал систему подсчёта жертв коронавируса в США. По его словам, количество жертв СOVID-19 в домах престарелых не учитывается в общем подсчёте погибших от вируса. Он прогнозирует, что реальное число погибших от СOVID-19 в стране может увеличиться вдвое.

По данным Университета Джонса Хопкинса, от осложнений, вызванных COVID-19, в США уже скончались 89,5 тыс. человек (свыше 28 тыс. из них — в Нью-Йорке, ещё более 10 тыс. — в Нью-Джерси).

Помимо пожилых, в группе риска находятся беднейшие слои населения, а также мигранты, в первую очередь нелегальные. По предварительным данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (US Centers for Disease Control), почти 30% скончавшихся от COVID-19 в стране — это темнокожие граждане, составляющие около 13% населения Соединённых Штатов.

«Количество скончавшихся просто ошеломляло... Умерли они все одинаково. Госпитализация, аппарат ИВЛ, но организм просто не выдерживал», — описывал в апреле в интервью The Guardian последствия эпидемии в районе Сент-Джон-те-Баптист (штат Луизиана) доктор Кристи Монтегю.

Как пишет издание The New York Times, непальский водитель нью-йоркского Uber Анила Субба, находившийся в госпитале Элмхёрст, умер через несколько часов после того, как врачи отключили его от аппарата искусственной вентиляции лёгких, поскольку решили, что организм сам справится с инфекцией.

Газета также приводит примеры, когда в тупиковой ситуации оказывались выходцы из стран Латинской Америки, столкнувшиеся с COVID-19, — во многом из-за отсутствия медицинской страховки и забюрократизированности медучреждений. Кроме того, журналисты отмечают, что многие жители Нью-Йорка лишены возможности оплачивать медицинскую помощь и вынуждены пользоваться услугами государственных медучреждений.

Как пишет The New Yorker, высокая летальность среди темнокожего населения США может быть вызвана тем, что у этих людей чаще встречаются хронические заболевания (астма, диабет, сердечно-сосудистые недуги, высокое давление), кроме того, они страдают от лишнего веса. Проблемы со здоровьем — прямое следствие бедности, отсутствия достойных жилищных условий и доступа к качественной медпомощи, отмечает колумнист издания Кианга-Яматта Тейлор.

