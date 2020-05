«Спросите Китай»: Трамп нагрубил журналистке из-за вопроса про коронавирус

Брифинг президента США, проходивший в понедельник, закончился из-за перепалки с журналисткой. Трамп переадресовал вопрос о коронавирусе Китаю, который американский лидер обвиняет распространении COVID-19. Американские эксперты осудили грубое поведение Трампа. По мнению российских политологов Китай будет защищаться, в связи с чем начнётся «война компроматов».

Президент США Дональд Трамп внезапно прервал пресс-конференцию по коронавирусу в Белом доме после ссоры с журналисткой CBS.

Сотрудница телеканала CBS News задала Трампу вопрос, почему он видит в тестировании на коронавирус соперничество мировых держав, в то время как американцы продолжают умирать и ежедневно наблюдаются новые случаи заражения.

«Возможно, этот вопрос вам следует задать Китаю, — ответил Трамп представительнице СМИ азиатского происхождения. — Не спрашивайте меня, спросите Китай, хорошо?».

Возмущённая журналистка спросила, почему Трамп сказал про Китай именно ей. На это хозяин Белого дома заявил, что его слова адресованы всем, кто «задаёт гадкие вопросы». Затем Трамп быстро хотел передать слово журналистке из другого СМИ, однако та решила дать договорить коллеге. После перепалки Трамп потерял терпение и попрощался с представителями прессы, так и не ответив на заданный вопрос.

Многие осудили поведение американского лидера, так сенатор Берни Сандерс назвал диалог «достаточно жалким», а самого Трампа «трусом, который ломает других, чтобы почувствовать себя всемогущим».

Администрация Трампа слишком часто сталкивалась с критикой из-за того, что в начале эпидемии в Соединённых Штатах проводили мало тестов на коронавирус, напоминают российские эксперты.

«Америка сильно отставала по динамике тестирования населения от других стран, которые также пострадали от эпидемии, в том числе Китая, Южной Кореи и других европейских стран», — считает политолог-американист Малек Дудаков.

Перед описанной ситуацией Трамп успел ответить на несколько других вопросов, в том числе: он объяснил причину, по которой не требует, чтобы все в Белом доме носили маски. По словам президента, он просто держит всех на расстоянии от себя.

Говоря о Китае, Трамп заявил, что не заинтересован в новых переговорах и не намерен обсуждать условия сделки.

Ранее агентство The Associated Press сообщало, что десятки американцев и несколько компаний в США пытаются подать в суд на Китай за распространение коронавируса. По данным этого СМИ, в США было подано по меньшей мере девять судебных исков к КНР. Претензия состоит в том, что власти Китая якобы не сделали достаточно для первоначального устранения вируса, а также пытались скрыть то, что происходило в Ухани.

Отмечается, что истцам предстоит обойти ограничение в законодательстве США, согласно которому иностранные правительства не могут быть привлечены к ответственности на территории штатов. Однако адвокаты, которые подали иски, утверждают, что могут доказать наличие исключений.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что у Соединённых Штатов якобы есть доказательства происхождения коронавируса из лаборатории в городе Ухань. Он также обвинил Пекин в сокрытии фактов. При этом каких-либо доказательств глава Госдепартамента не привёл.

«Вообще говоря, в Америке иски против иностранных государств запрещены», — говорит политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT.

«Существует соответствующее доказательство, которое несколько раз обновлялось. И, в целом, оно называется «Об иностранном суверенном иммунитете». Но исключения для этого делаются специальными законами, которые принимаются конгрессом», — объяснил эксперт.

Дробницкий сравнил нынешнюю ситуацию с обстоятельствами, которые сложились в 2016 году, когда был принят специальный закон в отношении Саудовской Аравии, относительно терактов 11 сентября. Эксперт отметил, что все поданные тогда иски «так и остались в суде». «Потому что даже для американского суда, который с радостью бы осудил иностранное государство, всё равно требуется выполнение определённых мер, — отмечает политолог, — а именно, нужно связать преступную халатность иностранного государства непосредственно с гибелью людей на территории США и материальным ущербом. То есть нужно исключить из рассмотрения природные явления, форс-мажоры, случайности и т.д. А это сделать крайне сложно».

В марте президент США уже обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса.

Также 2 мая в австралийской газете The Daily Telegraph был опубликован материал, в котором говорилось, что Китай якобы намеренно скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавирусной инфекции в стране. В своей статье журналисты ссылались на некий доклад так называемого разведывательного союза The Five Eyes, который оказался в их распоряжении.

Однако все рассуждения The Daily Telegraph о «виновности» Китая в распространении коронавируса подтверждены не были. Документ, оказавшийся в распоряжении журналистов, был получен изданием по неофициальным каналам, удостовериться в его подлинности не представлялось возможным. В материале газеты не содержалось ни ссылок на оригинальный документ, ни даже снимков его страниц.

С свою очередь власти КНР обнародовали документ, в котором опровергаются распространяемые США слухи относительно роли Китая в пандемии коронавируса COVID-19. Материал опубликован на сайте китайского Министерства иностранных дел и содержит 24 пункта — в каждом из них авторы документа подробно разбирают и опровергают мифы и ложные обвинения в адрес Пекина.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов высказал RT мнение, что Китай будет сейчас искать доказательство того, что США тоже во многом виновны в распространении коронавируса и, самое главное, в том, что финансировали различные лаборатории, которые занимались исследованием COVID-19.