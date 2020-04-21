«Мы требуем уважать факты»: как Пекин отвечает на обвинения Вашингтона в распространении коронавируса

Китай осуждает попытки США переложить на Пекин ответственность за возникновение глобальной пандемии коронавируса и призывает не политизировать данный вопрос. Об этом заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан. По его словам, нет доказательств того, что вирус имеет рукотворное происхождение или распространялся намеренно. Ранее Дональд Трамп заявил, что США ведут расследование обстоятельств появления COVID-19, и пригрозил КНР последствиями, если вина Пекина будет установлена. Эксперты отмечают, что доказательств причастности Китая к распространению коронавируса не существует. Аналитики полагают, что с помощью подобной риторики хозяин Белого дома хочет отвлечь внимание общественности от промахов его правительства в борьбе с пандемией.

Китай осуждает попытки Вашингтона возложить на Пекин ответственность за глобальную пандемию коронавируса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Вирус — общий враг всего человечества, который может проявить своё лицо в любое время и в любом месте мира. Как и другие государства, Китай перенёс удар коронавируса. Он пострадавшая сторона, а не вредитель, и уж тем более не состоит ни в каких заговорах по распространению вируса», — подчеркнул дипломат.

По его словам, «безответственное распространение» таких теорий «отдельными лицами в США» будет только мешать научным исследованиям и наносить ущерб сотрудничеству между китайскими и американскими учёными.

«Мы требуем, чтобы некоторые люди в Соединённых Штатах уважали факты, науку и международное общественное мнение. Эти люди должны понимать, что их враг — это вирус, а не Китай», — отметил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, как подчеркнул Гэн Шуан, нет никаких доказательств, что новый коронавирус был создан в лабораторных условиях.

«Мы неоднократно заявляли, что это научный вопрос, он должен изучаться медиками и учёными и не должен политизироваться. В настоящий момент подавляющее большинство работающих в сфере здравоохранения экспертов и учёных ВОЗ, из США в том числе, считают, что нет никаких доказательств, свидетельствующих о том, что коронавирус COVID-19 был создан в лаборатории», — сообщил представитель китайского МИД.

Гэн Шуан также добавил, что перед угрозой глобального кризиса здравоохранения и пандемии мировое сообщество должно работать сообща, объединить усилия, а не критиковать друг друга и тем более не заявлять о расследованиях и компенсациях.

«Я не припомню, чтобы в мировой практике применялись подобные методы», — заявил он.

При этом официальный представитель МИД Китая также напомнил, что США не понесли никакой ответственности за пандемию свиного гриппа или всемирный экономический кризис 2008 года, которые затронули весь мир.

«Когда в 2009 году в США случилась масштабная вспышка гриппа H1N1, которая впоследствии распространилась на 214 стран и регионов мира и привела к смерти почти 20 тыс. человек, кто-то заставил Америку выплачивать компенсацию? Как подчеркнул в одном из своих интервью профессор Национального университета Сингапура Ма Кайшо, начавшаяся в США в 2008 году финансовая нестабильность, банкротство инвестиционного банка Lehman Brothers в итоге привели к глобальному финансовому кризису — кто-то заставил Америку отвечать за последствия её деятельности?» — задался вопросом Гэн Шуан.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

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© Thomas Peter

Американские обвинения

Напомним, 19 апреля президент США Дональд Трамп заявил о необходимости привлечь Китай к ответственности, если появятся доказательства, что республика намеренно способствовала распространению коронавирусной инфекции.

«Если имела место ошибка, ошибка есть ошибка. Но если они действовали осознанно, то это должно иметь последствия», — сообщил Трамп во время брифинга.

Глава Белого дома также отметил, что Соединённые Штаты ведут расследование, чтобы выяснить обстоятельства происхождения COVID-19.

Американские власти и раньше предпринимали попытки возложить на КНР ответственность за вспышку коронавируса и распространение инфекции по всему миру. На прошлой неделе глава Пентагона Марк Эспер заявил в интервью телеканалу Fox News, что Китай мог бы действовать более прозрачно на начальном этапе распространения вируса и предоставить больше информации о его опасности. По его словам, Пекин по-прежнему скрывает часть информации о COVID-19.

Вместе с тем в американских СМИ продолжают появляться материалы, в которых допускается лабораторное происхождение коронавируса. В частности, журналисты предполагали, что вирус мог вырваться из лаборатории института вирусологии в Ухани. Однако институт неоднократно опровергал эти конспирологические теории. Учёные сообщают, что у человечества пока нет технологий, необходимых для искусственного создания подобного вируса.

Несмотря на объяснения китайской стороны, в США ряд конгрессменов выступили с предложением взыскать с Пекина миллиардные компенсации за ущерб, нанесённый вспышкой коронавируса. Так, глава юридического комитета сената США Линдси Грэм считает, что пострадавшим от пандемии странам следует выставить Пекину счета за ущерб. В свою очередь, член сенатского комитета по вооружённым силам Марша Блэкберн предложила не выплачивать Пекину часть долга федерального правительства.

Однако, по мнению президента АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергея Санакоева, в арсенале США не так много инструментов для того, чтобы «наказать» Китай, поскольку санкционные ограничения ударят в первую очередь по американским компаниям, которые работают на китайском рынке.

«Большое количество этих фирм работают с КНР и считают такое сотрудничество взаимовыгодным. И в случае введения каких-либо экономических ограничений против Пекина Вашингтон фактически наступит себе на хвост», — сказал аналитик в интервью RT.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Al Drago

Напомним, китайские власти 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о возникновении вспышки неизвестной пневмонии в городе Ухань. Позже специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус, который получил название SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

На текущий момент болезнь выявлена у пациентов более чем в 200 странах. Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 20 апреля заболевание подтверждено в общей сложности более чем у 2,3 млн человек, из них скончались почти 158 тыс. На первом месте в мире по числу заболевших находятся Соединённые Штаты Америки: там выявлено свыше 723 тыс. случаев заражения.

«Разыграть китайскую карту»

Как отметил директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Алексей Воскресенский, Китай своим ответом американской стороне на безосновательные обвинения «в очередной раз официально и довольно чётко расставил» всё по своим местам.

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«США до сих пор не привели никаких объективных доказательств того, что COVID-19 рукотворный или что был распространён намеренно. Вообще, трудно себе представить, чтобы какая-либо страна в мире умышлено создала вирус или способствовала его распространению, осознавая, к каким последствиям это приведёт, в том числе для неё самой», — заявил эксперт в беседе с RT.

Воскресенский полагает, что своими обвинениями в адрес китайских властей руководство США хочет переложить на других ответственность за неэффективность предпринимаемых им шагов по борьбе с коронавирусом.

«Заявления главы Белого дома и министра обороны США — это чистой воды популизм, попытка разыграть китайскую карту в своих интересах. Ведь не за горами президентские выборы 2020 года, Трампу надо будет объяснять своим избирателям причины упадка американской экономики после пандемии. И это становится ещё проще для главы Белого дома, поскольку рядовые американцы не спешат проверять достоверность новостей и обоснованность обвинений в адрес Китая», — пояснил аналитик.

При этом Воскресенский подчёркивает, что риторика Трампа в отношении Пекина будет становиться жёстче. По мнению эксперта, вместо выяснения отношений американским властям стоило бы сконцентрироваться на борьбе с пандемией и наладить в этом вопросе международное сотрудничество, в том числе с Китаем.