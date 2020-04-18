«Инфраструктура формируется США»: в МИД РФ предупредили об опасной деятельности биолабораторий на границе с Россией

В биологических лабораториях, расположенных на постсоветском пространстве, США могут вести разработки возбудителей опасных заболеваний в военных целях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В качестве примера она привела Центр имени Ричарда Лугара в Грузии. Ранее с требованием проверить деятельность 15 биологических лабораторий на Украине выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Эксперты отмечают, что США выгодно размещать подобные лаборатории в таких странах, как Украина или Грузия, поскольку их деятельность фактически не регулируется местными властями.

Американские биологические лаборатории, расположенные на территории бывших советских республик, могут вести разработки возбудителей опасных заболеваний. Об этом в пятницу, 17 апреля, в ходе брифинга для прессы заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях», — отметила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что в Грузии ведёт работу так называемый Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Эта организация официально является частью военной системы контроля за распространением инфекционных заболеваний США.

«Более того, по имеющейся информации, там совсем недавно вновь побывали высокопоставленные представители Пентагона, предлагавшие грузинским властям расширить диапазон проводимых исследований», — добавила дипломат.

По словам Марии Захаровой, Москва не может игнорировать тот факт, что инфраструктура с опасными биологическим потенциалом формируется властями США в непосредственной близости от российских границ.

Лаборатория Лугара

С точки зрения аналитиков, заявления официального представителя МИД России имеют под собой все основания.

«Мы прекрасно знаем, что по периметру российских границ на территориях постсоветских республик расположены лаборатории, в которых весьма активно ведутся исследования. Они заказываются Пентагоном, а данные лаборатории финансируются в том числе и по линии спецслужб. Нельзя исключать, что там разрабатываются как «боевые» вирусы, так и препараты, которые должны обеспечить их нейтрализацию», — отметил в разговоре с RT эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Напомним, что об особенностях функционирования Центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии рассказывал, в частности, экс-министр государственной безопасности страны Игорь Гиоргадзе. В интервью RT в 2018 году он утверждал, что эта лаборатория создавалась с 2004 года и была официально открыта в 2011-м при участии представителей грузинских властей и замминистра обороны США.

В Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, Грузия

РИА Новости

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Сославшись на полученные из страны документы, Гиоргадзе предположил, что американские военные биологи вместе с частными подрядчиками в рамках работы центра могли проводить эксперименты с участием местных жителей. Причём некоторые из этих опытов могли привести к летальным исходам: в списке, например, значатся 24 человека, скончавшихся в один день.

«С самого начала вокруг создания этой лаборатории, её открытия и деятельности ходили разные слухи, разговоры, проводились расследования местного порядка. Она вызывала тревогу у тех, кто жил и живёт рядом с ней. Лаборатория находится на территории бывшей российской военной базы, отмечал Гиоргадзе.

Экс-министр также отметил, что не получил ответа ни от одной из 108 международных организаций, к которым обратился с этой проблемой.

В Минобороны РФ, комментируя заявления Гиоргадзе, подчёркивали, что такое число смертельных случаев не фиксируется даже в инфекционных стационарах во время масштабных эпидемий.

Украинский плацдарм

В свою очередь, лидер фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук потребовал от властей Украины проверить деятельность 15 американских лабораторий, после начала работы которых на территории страны были зафиксированы вспышки опасных заболеваний.

«Мы требуем от властей предать гласности факты противоправного «сотрудничества» Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в нашей стране — «сотрудничества», которое началось ещё во время президента Ющенко, продолжалось при президенте Порошенко и осуществляется при нынешней власти», — говорится в обращении, опубликованном на сайте партии.

В качестве примера подобной лаборатории приводится некий «Научно-технический центр на Украине». В своём заявлении Медведчук утверждает, что эта организация финансирует проекты по созданию оружия массового поражения, а её работники имеют дипломатический иммунитет.

Также в «Оппозиционной платформе» напомнили, что из-за многочисленных нарушений в 2013 году было принято решение прекратить сотрудничество Украины с США в сфере биологических исследований. Однако, напоминает Медведчук, с приходом к власти Петра Порошенко эта программа была возобновлена.

В своём обращении Медведчук и депутат партии Ренат Кузьмин напоминают о последовательных вспышках на Украине геморрагической пневмонии, холеры, свиного гриппа H1N1 и гепатита А.

«Учитывая рост заболеваемости населения серьёзными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах Украины», — считают депутаты.

Андрей Кошкин отметил, что появление таких лабораторий на постсоветском пространстве далеко не случайно, так как их деятельность в этих странах практически никак не регулируется локальными властями.

«Трудно найти кто является конечным бенефициаром таких центров, потому что они принадлежат непонятным зарубежным компаниям и фирмам. Местная власть не имеет права доступа к этим объектам, поскольку там своя охрана», — пояснил Кошкин.

Чтобы ограничить активность подобных биологических центров, необходимо постоянно обращать внимание мировой общественности на их сомнительную принадлежность и деятельность, считает эксперт.

Он напомнил, что Россия постоянно поднимает этот вопрос на мировых площадках, в том числе и в ООН, и ставит вопрос о необходимости поставить под жёсткий контроль подобного рода объекты, которые якобы «никому не подчиняются».

«Мало общего с мирной наукой»

Российские власти неоднократно обращали внимание на появление в последнее время большого количества американских биологических лабораторий по всему миру. Так, в 2019 году об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, отметив, что таких организаций может быть более двухсот.

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«В настоящее время США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

Наибольшую тревогу в этом контексте, по словам секретаря СБ России, вызывают «факты проведения в них экспериментов над людьми».

«ВОЗ должна была выработать некий орган, который бы держал под контролем подобные лаборатории, особенно частные. Неизвестно, по какой причине биолаборатории, которые занимаются исследованием в области вирусов, не подпадают под деятельность институтов, следящих за химическими и биологическими опасными веществами», — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

При этом, с его точки зрения, Россия многое делает для того, чтобы обезопасить себя от их возможного воздействия.

«Существуют специальные войска РХБ защиты, есть сильная медицинская кафедра вирусологии и сильнейшие врачи-вирусологи в мире, которые имеют опыт борьбы с подобными видами возбудителей. В то время, когда вирус Эбола свирепствовал в Западной Африке, вакцина, разработанная российскими вирусологами, оказалась наиболее действенной и эффективной. Она не только уничтожала данный вирус, но и не имела побочных эффектов, соответственно, сохраняла здоровье», — напомнил эксперт.