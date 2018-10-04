Минобороны сообщило о гибели 73 человек в Грузии из-за экспериментов Центра Лугара

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов в ходе брифинга заявил, что во время испытаний на гражданах Грузии препарата, который был произведён компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, в декабре 2015 года погибли 24 человека, а позднее ещё 49.

«Теперь рассмотрим ещё одну острую проблему, поднятую (экс-министром госбезопасности Грузии. — RT) Игорем Гиоргадзе. Им были представлены отчёты о результатах испытаний на грузинских гражданах препарата, проходящего по документам как Sovaldi американской фирмы Gilead Sciences», — заявил Кириллов.

По его словам, одним из основных акционеров этой компании является бывший министр обороны США Рамсфельд.

«Обратите внимание… Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовым летальным исходом пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели ещё 49 человек», — сообщил Кириллов.

Он подчеркнул, что даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется.

Ранее Гиоргадзе рассказал о создании в окрестностях Тбилиси лаборатории, в которой могли проводиться секретные эксперименты.

14 сентября в Минобороны России заявили, что ведомство проводит анализ предоставленных Гиоргадзе документов.