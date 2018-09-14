В Минобороны России проанализируют документы экс-министра Грузии по военно-биологической программе США

В Министерстве обороны России собираются проанализировать документы по военно-биологической программе США, предоставленные бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«В настоящее время все опубликованные на сайте Игоря Гиоргадзе документы изучаются профильными специалистами Минобороны России. Результаты данного анализа будут представлены российской и международной общественности», — отмечается в сообщении.

11 сентября Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что получил «от друзей» из Грузии документы, «первичное изучение» которых показывает, что в лаборатории в окрестностях Тбилиси «могли проводиться секретные эксперименты на жителях Грузии».

13 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва запросит у Вашингтона официальные разъяснения о деятельности лаборатории имени Ричарда Лугара в окрестностях Тбилиси.