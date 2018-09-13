В МИД заявили, что Россия запросит у США разъяснения о деятельности лаборатории в Грузии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва запросит у Вашингтона официальные разъяснения о деятельности лаборатории имени Ричарда Лугара в окрестностях Тбилиси.

«МИД России запросит в Госдепартаменте США официальное разъяснение в связи с представленными господином Гиоргадзе новыми фактами, которые свидетельствуют о неблаговидной роли контингента Вооружённых сил США, который развёрнут в микробиологической лаборатории на территории Грузии», — отметила она.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что получил «от друзей» документы, «первичное изучение» которых показывает, что в лаборатории в окрестностях Тбилиси «могли проводиться секретные эксперименты на жителях» страны.