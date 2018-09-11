Экс-министр рассказал, что в лаборатории под Тбилиси могли проводить эксперименты над людьми
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- Экс-министр рассказал о проведении экспериментов над людьми в лаборатории под Тбилиси
По словам Гиоргадзе, он не специалист в области биологического и бактериологического оружия, поэтому с документами должны ознакомиться эксперты и сделать свои выводы.
Он также попросил президента США Дональда Трампа расследовать работу грузинско-американской лаборатории имени Ричарда Лугара близ Тбилиси.