Экс-министр рассказал, что в лаборатории под Тбилиси могли проводить эксперименты над людьми

Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что получил «от друзей» из Грузии документы, «первичное изучение» которых показывает, что в лаборатории в окрестностях Тбилиси «могли проводиться секретные эксперименты на жителях Грузии».

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Экс-министр рассказал о проведении экспериментов над людьми в лаборатории под Тбилиси По словам Гиоргадзе, он не специалист в области биологического и бактериологического оружия, поэтому с документами должны ознакомиться эксперты и сделать свои выводы. Он также попросил президента США Дональда Трампа расследовать работу грузинско-американской лаборатории имени Ричарда Лугара близ Тбилиси.