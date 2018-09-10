В Госдепе анонсировали визит замгоссекретаря США в Тбилиси
Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
«Томпсон встретится с высокопоставленными должностными лицами для обсуждения двусторонних вопросов и вопросов региональной безопасности...» — заявили в Госдепе.
Также она намерена узнать, как обеспечивается «долгосрочная безопасность и стабильность в критически важном регионе».
Томпсон поучаствует в Тбилисской международной конференции по вопросам глобальной безопасности.
Её визит в Грузию продлится до 12 сентября.
В июне сообщалось, что США наращивают поставки вооружения Грузии и Украине.