В Госдепе анонсировали визит замгоссекретаря США в Тбилиси

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Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон 10 сентября отправится в Тбилиси для обсуждения вопросов безопасности.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

«Томпсон встретится с высокопоставленными должностными лицами для обсуждения двусторонних вопросов и вопросов региональной безопасности...» — заявили в Госдепе.

Также она намерена узнать, как обеспечивается «долгосрочная безопасность и стабильность в критически важном регионе».

Томпсон поучаствует в Тбилисской международной конференции по вопросам глобальной безопасности.

Её визит в Грузию продлится до 12 сентября.

В июне сообщалось, что США наращивают поставки вооружения Грузии и Украине.

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