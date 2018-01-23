В Грузии сообщили о полученных от США комплексах Javelin

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Американские ракетные комплексы Javelin уже доставлены в Грузию, заявил глава грузинского Минобороны Леван Изория.

Данную информацию Министерство обороны Грузии распространило после встречи Изорией с послом США Яном Келли.

«Первый этап закупки завершился успешно. Система Javelin находится в Грузии в безопасном месте», — сказал министр.

По его словам, в ближайшее время грузинские военные пройдут специальный курс по изучению правил использования системы.

Отмечается, что Изория и Келли также обсудили программу оборонной готовности, которая стартует в Грузии весной 2018 года при поддержке США.

Ранее Госдеп США одобрил поставки Грузии ПТРК Javelin. Как передавало ФАН, сенатор-республиканец Пол Рэнд выступил против продажи ракет Тбилиси.

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