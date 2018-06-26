В Госдепе заявили, что США наращивают поставки вооружения Грузии и Украине

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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе слушаний в американском сенате заявил, что Соединённые Штаты наращивают поставки вооружения Грузии и Украине.
В Госдепе заявили, что США наращивают поставки вооружения Грузии и Украине
  • © Пресс-служба президента Украины

«Мы оказываем военную помощь Украине и Грузии, которым Россия недавно угрожала применением военной силы. Мы наращиваем поставки им военных средств, необходимых для самообороны», — цитирует Митчелла РИА Новости.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак допустил возможность приобретения американских систем ПВО Patriot на средства, поступающие на борьбу с контрабандой.

В свою очередь, глава грузинского Минобороны Леван Изория заявил, что американские ракетные комплексы Javelin доставлены в Грузию.

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