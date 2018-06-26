В Госдепе заявили, что США наращивают поставки вооружения Грузии и Украине
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«Мы оказываем военную помощь Украине и Грузии, которым Россия недавно угрожала применением военной силы. Мы наращиваем поставки им военных средств, необходимых для самообороны», — цитирует Митчелла РИА Новости.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак допустил возможность приобретения американских систем ПВО Patriot на средства, поступающие на борьбу с контрабандой.
В свою очередь, глава грузинского Минобороны Леван Изория заявил, что американские ракетные комплексы Javelin доставлены в Грузию.