В Госдепе заявили, что США наращивают поставки вооружения Грузии и Украине

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе слушаний в американском сенате заявил, что Соединённые Штаты наращивают поставки вооружения Грузии и Украине.

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«Мы оказываем военную помощь Украине и Грузии, которым Россия недавно угрожала применением военной силы. Мы наращиваем поставки им военных средств, необходимых для самообороны», — цитирует Митчелла РИА Новости. Ранее министр обороны Украины Степан Полторак допустил возможность приобретения американских систем ПВО Patriot на средства, поступающие на борьбу с контрабандой. В свою очередь, глава грузинского Минобороны Леван Изория заявил, что американские ракетные комплексы Javelin доставлены в Грузию.