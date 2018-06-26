В Госдепе считают, что Россия и Китай пытаются «расколоть Запад»

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В Госдепе выразили уверенность в том, что Россия и Китай пытаются «расколоть Запад».
В Госдепе считают, что Россия и Китай пытаются «расколоть Запад»
  • © Markus Heine
  • globallookpress.com

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

«И Россия, и Китай хотят расколоть Запад: Россия стремится раздробить его, а Китай — занять его место. Они особенно агрессивны в Центральной и Восточной Европе», — цитирует РИА Новости Митчелла.

В апреле в Госдепе заявили, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются «силами нестабильности», а нарушения прав человека в этих странах представляют глобальную угрозу.

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