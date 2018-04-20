Госдеп США назвал Россию и Китай «силами нестабильности»
- Reuters
Об этом сообщает AFP со ссылкой на ежегодный доклад Госдепа США по ситуации с правами человека в мире.
«Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи, например, ежедневно нарушают права человека в пределах своих границ и в результате являются силами нестабильности», — заявил исполняющий обязанности госсекретаря Джон Салливан.
По его словам, власти ряда стран не могут поддерживать безопасность и удовлетворять основные потребности своих граждан, в то время как другие просто не желают этого.
Ранее сообщалось, что ВВС США намерены изучить способы «ядерного сдерживания» России и Китая.