Госдеп США назвал Россию и Китай «силами нестабильности»

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Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются «силами нестабильности», нарушения прав человека в этих странах представляют глобальную угрозу.
Госдеп США назвал Россию и Китай «силами нестабильности»
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на ежегодный доклад Госдепа США по ситуации с правами человека в мире.

«Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи, например, ежедневно нарушают права человека в пределах своих границ и в результате являются силами нестабильности», — заявил исполняющий обязанности госсекретаря Джон Салливан.

По его словам, власти ряда стран не могут поддерживать безопасность и удовлетворять основные потребности своих граждан, в то время как другие просто не желают этого.

Ранее сообщалось, что ВВС США намерены изучить способы «ядерного сдерживания» России и Китая.

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