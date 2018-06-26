В США заявили о готовности работать с Эрдоганом

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе слушаний в американском сенате заявил, что Соединённые Штаты готовы работать с вновь избранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет настаивать на необходимости решения ряда вопросов в двусторонних отношениях.

Помощник госсекретаря отметил, что Анкара в настоящее время стоит перед лицом непростых внешних и внутренних вызовов.

«Мы готовы работать с вновь избранным президентом Эрдоганом по этим вызовам. Но мы будем чётко обозначать, что вопросы в наших двусторонних отношениях должны быть решены», — цитирует его РИА Новости.

Митчелл также добавил, что Турция является «верным партнёром» США в сфере борьбы с террористическими группировками, а также «незаменимым компонентом в уравновешивании Ирана».

Он также уточнил, что одной из приоритетных задач США в отношениях с Турцией является недопущение закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее избирком Турции объявил о победе Эрдогана на досрочных президентских и парламентских выборах, которые прошли в стране 24 июня.