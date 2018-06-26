В США заявили о готовности работать с Эрдоганом

Короткая ссылка
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе слушаний в американском сенате заявил, что Соединённые Штаты готовы работать с вновь избранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В США заявили о готовности работать с Эрдоганом
  • Reuters

При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет настаивать на необходимости решения ряда вопросов в двусторонних отношениях.

Помощник госсекретаря отметил, что Анкара в настоящее время стоит перед лицом непростых внешних и внутренних вызовов.

«Мы готовы работать с вновь избранным президентом Эрдоганом по этим вызовам. Но мы будем чётко обозначать, что вопросы в наших двусторонних отношениях должны быть решены», — цитирует его РИА Новости.

Митчелл также добавил, что Турция является «верным партнёром» США в сфере борьбы с террористическими группировками, а также «незаменимым компонентом в уравновешивании Ирана». 

Он также уточнил, что одной из приоритетных задач США в отношениях с Турцией является недопущение закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее избирком Турции объявил о победе Эрдогана на досрочных президентских и парламентских выборах, которые прошли в стране 24 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить