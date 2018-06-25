Эксперт прокомментировал победу Эрдогана на президентских выборах в Турции

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с RT прокомментировал победу Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции. По итогам обработки 97,7% избирательных бюллетеней он набрал большинство голосов.

«Действительно, на парламентских и президентских выборах победили те силы, которые представлены правящей группой. Победа Эрдогана не вызывала сомнений и состоялась. Его партия также получила значительную поддержку избирателей. Такой успех прогнозировался, потому что значительная часть турецкого общества поддерживает Эрдогана, он считается харизматическим лидером в Турции и имеет определённые успехи как во внутренней, так и во внешней политике», — считает Долгов.

По его словам, деятельность Эрдогана оказывает положительное влияние на мнение избирателей.

«Некоторые оппозиционные партии также получили поддержку избирателей. Это говорит о том, что в Турции остаётся некоторый раскол. Но тем не менее действия Эрдогана способствуют его успеху. Он продвигает интересы страны», — заключил эксперт.

Ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювена заявил, что лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на президентских выборах.