Мировые лидеры поздравили Эрдогана с победой на президентских выборах

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял поздравления с победой на выборах главы государства от лидеров других стран.

Об этом сообщает Anadolu.

Эрдогана поздравили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Албании Эди Рама.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и палестинский лидер Махмуд Аббас также поздравили Эрдогана по телефону.

Свои поздравления прислали также боснийский лидер Бакир Изетбегович, глава МИД Греции Никос Кодзиас, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и другие политики.

Ранее стало известно, что Эрдоган побеждает на президентских выборах после обработки 90% бюллетеней.

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