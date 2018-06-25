Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции
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В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что итоги голосования «в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны».
Глава государства отметил поступательный характер развития российско-турецких отношений и подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога. По его словам, это отвечает коренным интересам народов двух стран и идёт в русле обеспечения мира, стабильности и безопасности на Евразийском континенте.
Ранее избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах.
24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы.