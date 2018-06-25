Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что итоги голосования «в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией, на укрепление внешнеполитических позиций страны».

Глава государства отметил поступательный характер развития российско-турецких отношений и подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога. По его словам, это отвечает коренным интересам народов двух стран и идёт в русле обеспечения мира, стабильности и безопасности на Евразийском континенте.

Ранее избирком Турции объявил о победе Эрдогана на выборах.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы.