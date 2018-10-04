Минобороны обвинило США в наращивании числа биолабораторий на постсоветском пространстве

Короткая ссылка
США увеличивают количество биолабораторий и усиливают контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов на сопредельных с Россией и Китаем территориях.
Минобороны обвинило США в наращивании числа биолабораторий на постсоветском пространстве
  • РИА Новости

«Соединённые Штаты последовательно наращивают свой биологический потенциал и контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов не только на постсоветском пространстве», — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

По его словам, в настоящее время функционируют более 30 подконтрольных США лабораторий с высоким уровнем биологической защиты.

«Выбор мест размещения лабораторий, на наш взгляд, также не случаен — многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств», — подчеркнул он.

Ранее экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе опубликовал бумаги, которые могут свидетельствовать о том, что США проводили эксперименты над людьми и испытывали бактериологическое оружие в Центре имени Лугара, открытом в 2011-м. По словам Гиоргадзе, к нему попало 100 тыс. страниц документов, раскрывающих деятельность учреждения, которое официально создавалось в лечебных целях. В них Гиоргадзе и его единомышленники нашли сведения о гибели в один день 24 человек.

Гиоргадзе в интервью RT призвал экспертов изучить документы о деятельности американской лаборатории под Тбилиси, где могли проводить эксперименты над людьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить