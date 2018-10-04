Минобороны обвинило США в наращивании числа биолабораторий на постсоветском пространстве

США увеличивают количество биолабораторий и усиливают контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов на сопредельных с Россией и Китаем территориях.

«Соединённые Штаты последовательно наращивают свой биологический потенциал и контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов не только на постсоветском пространстве», — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

По его словам, в настоящее время функционируют более 30 подконтрольных США лабораторий с высоким уровнем биологической защиты.

«Выбор мест размещения лабораторий, на наш взгляд, также не случаен — многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств», — подчеркнул он.

Ранее экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе опубликовал бумаги, которые могут свидетельствовать о том, что США проводили эксперименты над людьми и испытывали бактериологическое оружие в Центре имени Лугара, открытом в 2011-м. По словам Гиоргадзе, к нему попало 100 тыс. страниц документов, раскрывающих деятельность учреждения, которое официально создавалось в лечебных целях. В них Гиоргадзе и его единомышленники нашли сведения о гибели в один день 24 человек.

Гиоргадзе в интервью RT призвал экспертов изучить документы о деятельности американской лаборатории под Тбилиси, где могли проводить эксперименты над людьми.